Pilotos morrem em colisão entre helicópteros de combate a incêndios na Grécia
Os dois helicópteros Bell colidiram na região de Psatha, ao oeste de Atenas, informou o Corpo de Bombeiros
O piloto e o copiloto de um dos dois helicópteros que colidiram no domingo quando combatiam um incêndio na Grécia morreram, anunciou o porta-voz dos bombeiros.
Os dois helicópteros Bell colidiram na região de Psatha, ao oeste de Atenas, informou o Corpo de Bombeiros.
"Os pilotos foram levados inconscientes para o hospital, onde o óbito foi confirmado", declarou o porta-voz Vassilis Vathrakogiannis.
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Todos os helicópteros Bell da região foram imobilizados à espera de uma investigação, segundo a televisão estatal ERT.
Os membros da tripulação que morreram são um dinamarquês e um grego, informou o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis em um comunicado.
A tripulação do segundo helicóptero foi resgatada sem ferimentos.
O acidente elevou para cinco o número de vítimas fatais dos incêndios na Grécia, após a morte de três bombeiros durante a semana em Creta e no Peloponeso.
Imagens de televisão mostraram como um dos helicópteros atingiu a parte inferior do outro antes de explodir e cair.