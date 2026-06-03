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SAÚDE Pílula do "impossível", terapia celular: médico lista as grandes novidades de congresso de oncologia O oncologista Fernando Maluf, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Einstein Hospital Israelita, traz as novidades sobre câncer diretamente do Asco

O oncologista Fernando Maluf, diretor médico associado do Centro de Oncologia da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Einstein Hospital Israelita e cofundador do Instituto Vencer o Câncer, está entre os cerca de 35 mil profissionais de saúde do mundo todo que participaram do maior e mais importante congresso do mundo sobre câncer.



Trata-se do encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco, na sigla em inglês), realizado em Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

— Foi um dos melhores eventos dos últimos congressos que participei — diz Maluf. — O avanço das drogas foi impressionante (...) mas o mais incrível de tudo foi o entendimento de como o tumor cresce para cada paciente e como desenvolver drogas inteligentes para silenciar esse crescimento individualmente.

No evento, são apresentados resultados dos estudos sobre os mais promissores tratamentos para a doença.





Um dos grandes de destaques é um estudo com um novo medicamento para câncer de pâncreas que inibe uma proteína presente em mais de 90% dos casos desse tipo de tumor e reduziu o risco de morte em 60%. Também houve novidades no tratamento do câncer de bexiga e avanços enormes na área do câncer de próstata.

Maluf também comenta sobre estudos com terapias celular para tumores sólidos, como CAR-T Cell, com dados promissores, o que ainda era um desafio e marcadores tumorais que predizem as melhores formas de tratamento para cada caso.

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