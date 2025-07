A- A+

Pinguim é flagrado nadando entre banhistas na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro Biólogo alerta cuidados que devem ser tomados em episódios semelhantes

Um pinguim foi visto nadando entre banhistas na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As imagens curiosas foram registradas por um frequentador do local e logo ganharam as redes sociais.

Em fala ao g1 Rio, o biólogo e diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes, disse que a presença desses animais no litoral carioca nesta época do ano não é inédita — o flagrante aconteceu no último sábado (29).

Apesar disso, é importante manter cuidado. "O maior perigo é que o pinguim chega na areia, e as pessoas querem colocar ele num balde com gelo. E é exatamente o que não deve ser feito", alerta o biólogo.

VEJA: Um pinguim foi visto em meio aos banhistas na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ZuDumAxjvZ — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) June 30, 2025



“Se ele saiu da água e veio até a areia, é porque está cansado, exausto. Às vezes, ele precisa só descansar um pouco", completou Gomes.

O Instituto Mar Urbano reforça que, caso um banhista flagre um pinguim na praia, o ideal é não interagir com o animal e acionar os órgãos responsáveis.

O biólogo também explicou que o pinguim visto no vídeo e da espécie pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus), originária da Patagônia, no extremo sul da América do Sul, que costuma migrar durante o inverno em busca de alimento.

Esse deslocamento é que faz com que alguns acabem chegando ao litoral do Sudeste do Brasil, o que pode acontecer por conta de correntes marítimas, falta de presas ou até erros de navegação.

Ricardo Gomes ainda alerta que muitos banhistass acreditam que o pinguim precisa obrigatoriamente de frio para sobreviver, o que não é bem verdade.

"A gente cresce achando que o pinguim gosta de gelo, mas não é bem assim. Ele é um animal silvestre, adaptado ao mar. Se ele está na praia, o ideal é não mexer e acionar o Corpo de Bombeiros ou o PMP, que é o Programa de Resgate de Animais Marinhos"

Os pinguins-de-Magalhães, inclusive, estão quase ameaçados de extinção de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

