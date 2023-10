Pintor é morto a facadas na frente dos filhos; família diz que assassino era amigo de infância

A- A+

Na última quarta-feira, dia 11, o pintor Jefferson Malaquias, de 31 anos, foi assassinado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a mãe da vítima, Elma Malaquias, ele foi atacado com uma faca após discutir com um amigo de infância, que era seu vizinho. O motivo do embate foi um cavalo solto no bairro. Ele teria sido assassinado na frente dos filhos, de 2 e 9 anos. A mais velha chegou a correr para pedir ajuda, mas Malaquias morreu no local.

De acordo com Elma, o filho estava na rua com o vizinho e outros três amigos conversando enquanto as crianças brincavam ao redor:

— O clima era de festa, era véspera do dia das crianças, todo mundo estava conversando na rua. Tudo mudou quando o cavalo do vizinho chegou solto e se aproximou dos filhos do Jefferson. Com medo do animal ferir as crianças, ele expulsou o cavalo do local e o dono não gostou. Eles começaram a discutir. Pouco tempo depois, ele voltou com uma corda e uma faca. Ele chicoteou meu filho, depois deu três facadas nele — relembra Elma.

Segundo ela, a menina de nove anos presenciou a cena e correu para chamá-la. Elma mora há pouco mais de 50 metros de onde o crime aconteceu. Ao chegar lá, conseguiu socorrer Malaquias com a ajuda de vizinhos, mas ele já deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento morto, de acordo com Elma.

— O homem que matou meu filho era amigo dele, chegou a consolar o Jefferson quando a esposa morreu. Agora conseguiu fazer uma covardia dessas. Se meu filho morresse em um assalto, eu ia sofrer. Mas perder de uma forma tão brutal, por um amigo, dói demais — lamenta Elma. Malaquias era pai viúvo. A esposa faleceu após o parto do filho mais novo, de dois anos.

Em nota, a Polícia Civil disse que Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO O que é o sionismo: entenda a concepção e a história do movimento