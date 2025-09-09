A- A+

Serviço Recife: pintores da comunidade do Pilar recebem curso gratuito de pintura; inscrições encerram hoje Aulas ocorrem na Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Senhora do Pilar, das 18h às 21h

Cerca de 20 pintores da comunidade do Pilar, localizada no Bairro do Recife, área central da cidade, estão recebendo um curso gratuito de qualificação profissional de pintura até a próxima sexta-feira (12).

A ação, chamada de "Rota da Infância", é ofertada pela prefeitura do Recife, através da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional e do Gabinete do Centro, em parceria com as Tintas Coral.

As aulas, que começaram nesta segunda (8), ocorrem na Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Senhora do Pilar, das 18h às 21h.

Ainda restam mais cinco vagas para os pintores da comunidade. A inscrição pode ser realizada na escola até às 18h desta terça (9).

Além das aulas, os pintores também farão uma visita à fábrica das Tintas Coral para conhecer os processos de produção dos materiais.

Os alunos também serão responsáveis por realizar a pintura das ruas desse projeto, por meio de contrato temporário.

"Quando realizamos parcerias como essa, conseguimos aliar a teoria à prática, oferecendo qualificação e a inserção da aluna e do aluno no mercado de trabalho. É uma satisfação contribuir para a capacitação das pessoas do Pilar e para a construção dessa Rota da Infância, tão importante para a comunidade. A iniciativa vai servir para aprimorar habilidades, além de transformar vidas", apontou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

A primeira etapa da pintura da Rota da Infância será iniciada com o encerramento do curso. E a segunda etapa acontece em novembro com as demais ruas da comunidade que compõem o projeto. Antes da execução das etapas, está prevista a participação da comunidade na escolha das pinturas.

“A Prefeitura do Recife tem investido em ações permanentes na Comunidade do Pilar ofertando, além de melhorias na infraestrutura do local, capacitações educacionais e profissionais para trazer mais oportunidades de emprego, qualidade de vida e alegria através das cores para seus moradores”, afirmou a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.

Rota da InfânciaA “Rota da Infância”, iniciada em 2022 e proposta pela WRI Brasil (World Resources Institute), é um dos projetos que visa conectar o habitacional, a praça, espaços de lazer, a creche e a escola por meio de uma rota segura para a primeira infância.



