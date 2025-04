A- A+

Inclusão Pioneira do Nordeste, primeira turma de profissionais autistas se forma no setor da tecnologia Com 12 alunos formados em ciências da computação e áreas afins, o curso promovido pela empresa Specialisterne Brasil e o Porto Digital deseja promover um ambiente de trabalho mais inclusivo

A Specialisterne Brasil e o Porto Digital estão formando a primeira turma dentro do setor da tecnologia composta apenas por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa é mais um importante passo para a inclusão de profissionais com autismo no mercado de trabalho.

A cerimônia será realizada nesta quinta-feira (17), das 14h30 às 16h, no Auditório Pontes, no 8º andar do Porto Digital, no Bairro do Recife. O CEO da Specialisterne Brasil, Marcelo Vitoriano, afirmou que "esta formatura convida as empresas a descobrirem novos olhares, novas ideias e o potencial de transformar o modo como se faz tecnologia".

Além de fornecer conhecimentos técnicos, o projeto tem o objetivo de dar mais oportunidades para o crescimento profissional de pessoas neurodivergentes.

Com aulas teóricas e práticas no Porto Digital, a primeira turma teve 12 participantes, com idades entre 23 e 37 anos, e durou seis semanas.

Para uma das formandas, Amélia César, graduada em Ciências Biológicas e atualmente estudante de Enfermagem, o projeto foi uma oportunidade de entrar em uma área com mais suporte à neurodiversidade.

“Sempre sonhei com uma vivência profissional verdadeiramente inclusiva. Aqui [no projeto], encontrei um ambiente que respeita nossas necessidades e potencialidades”, disse.

