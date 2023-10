A- A+

RECONHECIMENTO Pioneiro em farmácia 24h, Hospital Jayme da Fonte recebe homenagem na Câmara do Recife Autor do requerimento foi o vereador Alcides Cardoso, filiado ao PSDB

Localizado na Rua das Pernambucanas, no bairro das Graças, no Recife, o Hospital Jayme da Fonte (@hospitaljaymedafonte), primeiro a oferecer o serviço de farmácia 24h na capital pernambucana, comemorou 68 anos de fundação em julho. Por conta disso, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal do Recife, na tarde desta segunda-feira (30).

A celebração aconteceu em uma reunião solene, a pedido do vereador Alcides Cardoso (PSDB).

Entre as presenças na solenidade, estão o diretor presidente da instituição de saúde, Antônio Jayme da Fonte; a diretora-médica Melissa de Carvalho; e o diretor-técnico João Lampropolus.

“Hoje é, sem dúvida, um dia muito especial para todos que fazem o Hospital Jayme da Fonte. Recebemos com muita alegria essa especial homenagem pela passagem dos 68 anos do nosso hospital. Motivo de honra, orgulho, mas também de muita responsabilidade por entendermos que nossa trajetória faz parte da história da saúde do Estado de Pernambuco e da cidade do Recife. Nessa nossa caminhada, vimos o Recife se transformar, evoluir e hoje estar consolidado como o segundo maior polo médico do Brasil, dinamizando a economia, gerando emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento de todo o Nordeste”, diz o presidente Antônio Jayme da Fonte.

“O sentimento é de gratidão pelo reconhecimento de uma instituição que está no mercado há 68 anos. Principalmente, por como ela nasceu, de um visionário que dedicou o tempo dele ao outro. Hoje enxergo dessa forma, com muito carinho pelo reconhecimento”, afirma João Lampropolus.

O que a História diz

Registro da recepção do Hospital Jayme da Fonte, no Recife | Foto: Divulgação

O ano era 1955. Uma década importante para o Brasil, que passava por inúmeras transformações nos âmbitos político, econômico e social. Buscando simplicidade, amor e, sobretudo o bem-estar de uma população carente de serviços médicos especializados, o médico Jayme da Fonte segue a risca seu juramento de salvar vidas. Em julho daquele ano, inaugura o primeiro pronto-socorro particular do Recife, o Hospital Jayme da Fonte, sendo assim, um dos pioneiros em atendimento hospitalar privado em todo o território nacional.

Jayme da Fonte nasceu no Engenho São José, em Barra de Sirinhaém, em 27 de novembro do ano de 1915. Nos meses anteriores à inauguração do hospital, fez viagens aos Estados Unidos e à Europa, a fim de importar o que existisse de mais moderno em equipamentos médicos e hospitalares. O desejo de cuidar e salvar vidas eram seus preceitos, pois esses sentimentos sempre andaram lado a lado, aguçados pelo seu espírito de empreendedorismo.

Inconformado com o fato de vidas serem perdidas por não existir nenhuma farmácia que funcionasse no horário noturno, finais de semanas e feriados, decidiu então abrir uma farmácia que funcionaria 24 horas e não teria portas.

Registro da logo do Hospital Jayme da Fonte, em corredor da unidade de saúde, situada no Recife | Foto: Divulgação

Durante muitos anos o estabelecimento ficou conhecido como “Farmácia sem portas”. Hoje, esse serviço é considerado comum, mas na época representou um grande suporte à saúde da população recifense.

Em novembro de 1986, o médico Jayme Wanderley da Fonte faleceu e o comando da unidade de saúde ficou sob a responsabilidade do seu filho, o médico Antônio Jayme da Fonte, que divide até hoje a gestão da instituição com seus irmãos.

Já se vão mais de 60 anos e, nestas décadas de constante renovação, o Hospital Jayme da Fonte tornou-se um dos mais modernos hospitais do Nordeste, estando entre os que mais investiram em tecnologia na última década, alcançando o status de Complexo Hospitalar.

Registro de realização de exame de imagem no Hospital Jayme da Fonte, no Recife | Foto: Divulgação

Hoje, o Hospital Jayme da Fonte é referência nacional em transplante hepático, além de ser destaque em cirurgias neurológicas, urológicas e também do aparelho digestivo, contribuindo significativamente para a condição de Pernambuco como local de grande destaque na América Latina.

Veja também

Síria Situação na Síria é 'a mais perigosa em muito tempo', alerta a ONU