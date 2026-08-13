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PERNAMBUCO Pipas aumentam risco de acidentes e interrupções de energia em Pernambuco; confira os dados Ocorrências envolvendo a rede elétrica cresceram nos últimos anos; segundo a Neoenergia, só em 2025, mais de 500 mil clientes foram afetados no estado

Agosto é marcado pelos ventos fortes em Pernambuco e, com eles, cresce também a presença de pipas no céu, especialmente nas áreas litorâneas.

A brincadeira, porém, pode causar acidentes graves e provocar interrupções no fornecimento de energia quando ocorre perto da rede elétrica.

Os registros da Neoenergia Pernambuco mostram que o problema ganhou força nos últimos anos. Somente em 2025, foram 1.492 interrupções provocadas por pipas, afetando cerca de 524 mil clientes. Até julho deste ano, já são 595 ocorrências, com impacto para cerca de 202 mil clientes.

Além dos transtornos no fornecimento, a prática pode resultar em acidentes graves. Cerol, linha chilena, fios metálicos e papel laminado aumentam o risco de choque elétrico e podem danificar os cabos. Pipas presas à fiação também podem provocar curtos-circuitos e rompimentos.

Desde 2025, a lei estadual nº 18.919/2025, proíbe o uso de cerol e linha chilena e também a soltura de pipas próxima a postes, torres, subestações e linhas de transmissão.

As multas podem chegar a R$ 10 mil e são dobradas quando a infração causa impacto no serviço.

Para evitar acidentes, a recomendação é escolher locais abertos e afastados da rede elétrica, como praias e campos. Também não se deve tentar retirar pipas presas aos fios, subir em postes ou telhados para recuperá-las ou lançar objetos contra a fiação.

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