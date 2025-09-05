A- A+

Diversão Pipas gigantes vão colorir o céu de Jaboatão dos Guararapes na tarde deste sábado (6) Projeto é fruto da paixão de um casal pernambucano pelas pipas infláveis e agita a Orla de Candeias com encontros mensais

Já imaginou ver diversas pipas gigantes colorindo o céu do seu bairro? Essa experiência será possível para os moradores de Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na tarde deste sábado (6).

A Orla de Candeias recebe mais um encontro das Pipas Gigantes, a partir das 15h, com um grande acervo de pipas infláveis coloridas que prometem animar o público presente.

Elaborado inicialmente em 2022 pelo casal Elisângela Aymar e Alberto Aymar, o projeto começou após um vizinho empinar uma pipa gigante com um formato de polvo perto do apartamento dos dois, o que gerou um forte interesse em Alberto.

Elisângela, que conversou com a Folha de Pernambuco, contou que o marido sentiu um amor à primeira vista pelas pipas e passou a comprar vários modelos. No primeiro momento, a coleção de Alberto já tinha mais de 20 gigantes, como são chamadas carinhosamente pelo casal.

“O Pipas Gigantes nasceu após a pandemia, quando um vizinho de nossa rua estava na orla em frente ao nosso prédio, com uma pipa polvo enorme no céu e ela estava mais ou menos na altura do nosso andar, quando meu marido viu, desceu logo pra perguntar sobre aquela pipa e se apaixonou na hora por essas pipas que logo virou um hobby”, contou a empreendedora.

Alberto Aymar e Elisângela Aymar, criadores do projeto Pipas Gigantes Pe, com os sócios João Paulo e Loraíne Evellin. Foto: Cortesia

Com o acervo aumentando a cada dia, Alberto revelou para a esposa que tinha o desejo de poder permitir que mais pessoas tivessem contato com as pipas.

“Ele me explicou que o sonho dele era que todos no Brasil conhecessem essas pipas artísticas infláveis gigantes, que chamamos de pipas gigantes e foi aí que nasceu o Pipas Gigantes Pe. Dessa vontade de trazer cada vez mais pipas gigantes para trazer alegria e um pouco mais de beleza para nossas praias e para todos os lugares onde elas possam estar.”

Após um período servindo apenas como um hobby, o casal decidiu monetizar e transformar o amor pelas pipas gigantes em uma empresa com a ajuda dos sócios João Paulo e Loraíne Evellin.

“Insisti muito para fazer essa monetização e transformar numa empresa porque é um hobby muito caro. São pipas muito caras, que precisam fazer manutenção, são cordões especiais e os equipamentos também são caros. Logo os amigos mais próximos foram também se apaixonando pela beleza dessas pipas, e um casal de amigos que também são apaixonados como nós pelas gigantes viraram nossos sócios na empresa Pipas Gigantes Pe.”

Atualmente, o projeto possui mais de 50 pipas com tamanhos e formatos diversos para alegrar aqueles que acompanham os encontros.

Já foram realizadas ações em outras cidades de Pernambuco e estados como Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, com o intuito de divulgar as pipas gigantes e levar a experiência para diferentes pessoas.

O acervo da empresa já conta com mais de 50 pipas gigantes infláveis. Foto: Cortesia

Elisângela também mencionou que muitas famílias atípicas comparecem aos eventos. Segundo ela, as cores das pipas chamam a atenção de pessoas com autismo e acredita que a experiência pode ser bastante benéfica para este público.

“Com o tempo percebemos que ganhamos um público muito especial de crianças com necessidades especiais, principalmente o público autista que se encanta com as cores. E nosso encontro se tornou uma linda experiência, [...] nós nos encantamos e ficamos mais apaixonados por essa atividade. Aquece o nosso coração o olhar brilhante de cada criança, cada pessoa que vem nos perguntar sobre essas gigantes.”

No entanto, Aymar cita as dificuldades vivenciadas pelo projeto, que funciona de forma independente e não conta com o apoio de nenhum órgão até o momento.

“Falta apoio, pois fazemos tudo independente e gostaríamos muito de chamar a atenção dos órgãos públicos competentes, para levar essa experiência ao alcance de todos, pois é uma exposição lúdica, acolhedora e principalmente inclusiva. Em nossos encontros você só vê famílias, vê pessoas de todas as idades, e o nosso sonho é realmente levar essa experiência para o máximo de pessoas assistirem.”

Origem

Com uma história secular, as pipas gigantes são oriundas do continente asiático. Utilizadas anteriormente para fins militares com o transporte de homens para observação de tropas inimigas e sinalização, a prática serve para entretenimento nos dias atuais e é uma tradição comum em alguns países.

Alguns exemplos famosos são o Festival de Pipas Gigantes de Yōkaichi, no Japão, e o Festival da Pipa Gigante de Sumpango, na Guatemala.

Serviço

Encontro de Pipas Gigantes

Onde: Orla de Candeias (Ao lado da Feirinha Vila da Praia de Candeias) - Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 136, Jaboatão dos Guararapes/PE

Quando: 6 de setembro (sábado)

Que horas: 15h

