Diversão

Pipas gigantes vão colorir o céu de Jaboatão dos Guararapes na tarde deste sábado (6)

Projeto é fruto da paixão de um casal pernambucano pelas pipas infláveis e agita a Orla de Candeias com encontros mensais

As pipas gigantes estarão presentes na Orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do RecifeAs pipas gigantes estarão presentes na Orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife - Foto: Cortesia

Já imaginou ver diversas pipas gigantes colorindo o céu do seu bairro? Essa experiência será possível para os moradores de Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na tarde deste sábado (6).

A Orla de Candeias recebe mais um encontro das Pipas Gigantes, a partir das 15h, com um grande acervo de pipas infláveis coloridas que prometem animar o público presente.

Elaborado inicialmente em 2022 pelo casal Elisângela Aymar e Alberto Aymar, o projeto começou após um vizinho empinar uma pipa gigante com um formato de polvo perto do apartamento dos dois, o que gerou um forte interesse em Alberto. 

Elisângela, que conversou com a Folha de Pernambuco, contou que o marido sentiu um amor à primeira vista pelas pipas e passou a comprar vários modelos. No primeiro momento, a coleção de Alberto já tinha mais de 20 gigantes, como são chamadas carinhosamente pelo casal.

“O Pipas Gigantes nasceu após a pandemia, quando um vizinho de nossa rua estava na orla em frente ao nosso prédio, com uma pipa polvo enorme no céu e ela estava mais ou menos na altura do nosso andar, quando meu marido viu, desceu logo pra perguntar sobre aquela pipa e se apaixonou na hora por essas pipas que logo virou um hobby”, contou a empreendedora.

Alberto Aymar e Elisângela Aymar, criadores do projeto Pipas Gigantes Pe, com os sócios João Paulo e Loraíne Evellin. Foto: Cortesia

Com o acervo aumentando a cada dia, Alberto revelou para a esposa que tinha o desejo de poder permitir que mais pessoas tivessem contato com as pipas.

“Ele me explicou que o sonho dele era que todos no Brasil conhecessem essas pipas artísticas infláveis gigantes, que chamamos de pipas gigantes e foi aí que nasceu o Pipas Gigantes Pe. Dessa vontade de trazer cada vez mais pipas gigantes para trazer alegria e um pouco mais de beleza para nossas praias e para todos os lugares onde elas possam estar.”

Após um período servindo apenas como um hobby, o casal decidiu monetizar e transformar o amor pelas pipas gigantes em uma empresa com a ajuda dos sócios João Paulo e Loraíne Evellin.

“Insisti muito para fazer essa monetização e transformar numa empresa porque é um hobby muito caro. São pipas muito caras, que precisam fazer manutenção, são cordões especiais e os equipamentos também são caros. Logo os amigos mais próximos foram também se apaixonando pela beleza dessas pipas, e um casal de amigos que também são apaixonados como nós pelas gigantes viraram nossos sócios na empresa Pipas Gigantes Pe.”

Atualmente, o projeto possui mais de 50 pipas com tamanhos e formatos diversos para alegrar aqueles que acompanham os encontros.

Já foram realizadas ações em outras cidades de Pernambuco e estados como Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, com o intuito de divulgar as pipas gigantes e levar a experiência para diferentes pessoas.

O acervo da empresa já conta com mais de 50 pipas gigantes infláveis. Foto: Cortesia

Elisângela também mencionou que muitas famílias atípicas comparecem aos eventos. Segundo ela, as cores das pipas chamam a atenção de pessoas com autismo e acredita que a experiência pode ser bastante benéfica para este público.

“Com o tempo percebemos que ganhamos um público muito especial de crianças com necessidades especiais, principalmente o público autista que se encanta com as cores. E nosso encontro se tornou uma linda experiência, [...] nós nos encantamos e ficamos mais apaixonados por essa atividade. Aquece o nosso coração o olhar brilhante de cada criança, cada pessoa que vem nos perguntar sobre essas gigantes.”

No entanto, Aymar cita as dificuldades vivenciadas pelo projeto, que funciona de forma independente e não conta com o apoio de nenhum órgão até o momento.

“Falta apoio, pois fazemos tudo independente e gostaríamos muito de chamar a atenção dos órgãos públicos competentes, para levar essa experiência ao alcance de todos, pois é uma exposição lúdica, acolhedora e principalmente inclusiva. Em nossos encontros você só vê famílias, vê pessoas de todas as idades, e o nosso sonho é realmente levar essa experiência para o máximo de pessoas assistirem.”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Pipas Gigantes Pe (@pipasgigantespe)


Origem
Com uma história secular, as pipas gigantes são oriundas do continente asiático. Utilizadas anteriormente para fins militares com o transporte de homens para observação de tropas inimigas e sinalização, a prática serve para entretenimento nos dias atuais e é uma tradição comum em alguns países.

Alguns exemplos famosos são o Festival de Pipas Gigantes de Yōkaichi, no Japão, e o Festival da Pipa Gigante de Sumpango, na Guatemala.

Serviço
Encontro de Pipas Gigantes
Onde: Orla de Candeias (Ao lado da Feirinha Vila da Praia de Candeias) - Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 136, Jaboatão dos Guararapes/PE    
Quando: 6 de setembro (sábado)
Que horas: 15h

