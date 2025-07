A- A+

sistema Manutenção do Sistema Pirapama: Compesa vai suspender abastecimento de água em três cidades por 72h É a primeira manutenção de grande porte desde a inauguração do sistema, há 15 anos; mais de 2 milhões de pessoas serão beneficiadas

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou que vai suspender, por 72 horas, o fornecimento de água, a partir das 20h da terça-feira, dia 22 de julho, que vem, em três cidades pernambucanas: Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho (lista de bairros no final do texto).

Detalhes da paralisação foram repassados à imprensa durante entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (14), na sede administrativa da companhia, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Segundo a direção, o intuito é a realização de uma manutenção de grande porte no Sistema Pirapama e o abastecimento só será retomado às 20h da quinta-feira, 24 de julho, visando a corrigir vazamentos, extravasamentos e a capacidade operacional.

É a primeira manutenção desde a inauguração do sistema, há 15 anos. Esse trabalho deve resultar na ampliação da eficiência do Pirapama, com a recuperação de 200 litros de água por segundo, beneficiando 2 milhões de pessoas, quantidade equivalente a duas vezes a população de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

O presidente da Compesa, Alex Campos, frisou que esse período de férias escolares foi estrategicamente escolhido, visto que também passaram o período de seca e os festejos de Carnaval e juninos, reduzindo o impacto à população.

“Essa parada tem um grande símbolo. Um sistema gigante como esse, que opera o tempo todo, pode trazer algum transtorno no futuro. A ideia de parar agora é para que a gente possa se antecipar a problemas que supostamente virão. Aliás, tivemos um problema com o Sistema Pirapama, com um incêndio, numa determinada estação nossa. É preciso parar para cuidar disso”, disse.

Ainda segundo Campos, há ganhos para a Região Metropolitana do Recife. Com a intervenção, mais uma adutora será ligada ao Pirapama, alimentando, agora, os bairros Marcos Freire, UR-11 e Ibura. O investimento é de mais de R$ 40 milhões.

“Estamos fazendo uma operação de guerra, com todas as equipes mobilizadas e cuidado com os serviços essenciais. É quase que uma troca de pneu em ‘Fórmula 1’. A gente entra com toda a equipe nesse espaço de tempo que estabelecemos. São 12 horas para esvaziar, 48 horas para trabalhar e 12 horas para encher o sistema”, complementou.

Dados sobre o Pirapama

* O sistema está em funcionamento desde 2010;

* É o maior sistema produtor do estado de Pernambuco;

* Responsável por 34% da produção da RMR e 21% do estado;

* Nunca parou para manutenção.

“É bom destacar que os bairros da Zona Sul do Recife serão os mais afetados [por ficar mais longe do Sistema Pirapama]. O apelo que a gente faz à população é que haja um esquema de reserva da água, cuidado e uso racional, para que possamos atravessar esse período com menos transtornos. A gente espera encerrar um pouquinho antes, mas é o tempo necessário para que possamos fazer algo eficiente e que tenha acurácia”, destacou ele.

Lugares que não serão afetados

Durante a entrevista, Alex deixou claro que alguns lugares do Recife não serão afetados pela falta de água. O centro da cidade, por exemplo, não sofrerá alterações. Será abastecido pelo Sistema Tapacurá. O mesmo se repete para hospitais, unidades prisionais e outros serviços essenciais.

Secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo elogiou a Compesa pela organização do trabalho e por avisar à população com certa antecedência. Durante a entrevista, ele destacou pontos importantes sobre o Pirapama.

“A manutenção preventiva evita a possibilidade de que aconteçam acidentes de maior proporção. À medida que nós paramos para prevenir, é muito melhor do que remediar. É uma operação que acontece por pouco tempo. Já existiram muitas outras, no passado, que tiveram duração muito mais prolongada. Vai ser sempre um transtorno para a população, mas a operação está sendo avisada com antecedência, para que as medidas de redução do consumo e poupança da água possam acontecer, de maneira a minimizar os impactos que isso pode deixar”, argumentou.

Confira, abaixo, os bairros de cada cidade que serão atingidos pela suspensão:

Recife

• Afogados

• Aflitos

• Areias

• Bairro do Recife

• Barro

• Boa Viagem

• Bongi

• Brasília Teimosa

• Cabanga

• Caçote

• Coelhos

• Curado

• Derby

• Espinheiro

• Estância

• Graças

• Ibura

• Imbiribeira

• Ilha do Leite

• Ipsep

• Jardim Guararapes

• Jardim Jordão

• Jardim São Paulo

• Jiquiá

• Joana Bezerra

• Jordão

• Madalena

• Mangueira

• Mustardinha

• Paissandu

• Parte da Encruzilhada

• Parte do Cordeiro

• Pina

• Prado

• San Martin

• Sancho

• Santo Amaro

• Santo Antônio

• São José

• Setúbal

• Soledade

• Tijipió

• Torre

• Zumbi

Jaboatão dos Guararapes

• Barra de jangada

• Cajueiro Seco

• Candeias

• Comportas

• Curcurana

• Jardim Prazeres

• Lagoa das Garças

• Massangana

• Massaranduba

• Muribeca

• Piedade

• Prazeres

• Sotave

• Tieta

Cabo de Santo Agostinho

Todo o município, exceto Charneca, Novo Horizonte, Rosário e Gaibu (abastecidas por outro sistema).

