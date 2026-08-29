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Saúde Pirula publica vídeo em apoio a Lito Souza, que agradece: "Inspiração" Biólogo sofreu AVC em 2025 e segue em recuperação; piloto foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob, condição rara e degenerativa

O biólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirulla, publicou neste sábado um vídeo em apoio ao piloto e influenciador Lito Souza, diagnosticado recentemente com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e degenerativa.

O recado foi compartilhado por Lito nas redes sociais, onde ele respondeu ao amigo e afirmou que os dois ainda pretendem participar juntos de um episódio do podcast Inteligência Ltda.

— Lito, cara, ‘tamo junto’, viu? Boa sorte. E calma. Vai lá! Tá bom? Um beijo para você, sua família, filhos. Obrigado — disse Pirulla. Veja o vídeo:

Lito republicou o vídeo nos stories e escreveu:

— Meu amigo! Inspiração. Ainda vamos no Vilela fazer o episódio ‘Pirulito’.

A referência é uma brincadeira com o apresentador Rogério Vilela e uma possível participação da dupla no podcast. A junção dos nomes “Pirula” e “Lito” se assemelha à palavra “pirulito”.

Pirulla também se encontra em recuperação de um problema neurológico. O biólogo sofreu um AVC em maio de 2025, ficou cerca de dois meses internado e recebeu alta em agosto daquele ano. O acidente afetou, entre outras funções, sua capacidade de falar.

Em maio de 2025, Emílio Ribas, companheiro de Pirulla no podcast “Os três elementos”, descreveu as dificuldades do amigo durante a recuperação:

— Não é uma comunicação perfeita. As palavras às vezes fogem, uma letra... Construir frases é complicado.

Desde então, Pirulla vem dando sinais de recuperação. Em abril deste ano, 11 meses após o AVC, ele voltou a aparecer nas redes sociais ao publicar uma foto em que estava sentado, de pernas cruzadas, com um gato no colo. A imagem recebeu quase 160 mil curtidas e mais de 20 mil comentários.

Na ocasião, seguidores comemoraram a aparição. “A foto que alegrou o dia de todo mundo”, escreveu um usuário.

O influenciador Hugo Fernandes também relatou uma visita a Pirulla e afirmou ter encontrado o amigo bem-humorado e com as características que sempre marcaram sua personalidade.

O caso de Lito Souza

Conhecido pelo canal “Aviões e Música” e por participações em podcasts e programas de televisão, Lito Souza foi internado em julho após apresentar sintomas neurológicos que haviam começado cerca de 20 dias antes. Inicialmente, o quadro era tratado como uma inflamação do sistema nervoso central.

Em agosto, a mulher do influenciador informou que ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob.

A condição é causada pelo acúmulo de príons, proteínas anormais que desencadeiam uma reação em cadeia no cérebro, comprometendo proteínas saudáveis e provocando danos aos neurônios.

Lito também revelou ter recebido diagnóstico de câncer de próstata. Segundo ele, a descoberta ocorreu cerca de três meses antes da confirmação da doença neurológica.

Ele passou por duas biópsias, uma na próstata e outra no reto. O exame da próstata identificou adenocarcinoma em diversos fragmentos, enquanto o tumor encontrado no reto foi considerado não maligno.

— Tem três meses que descobri, eu precisei passar por duas biópsias, uma na próstata e outra no reto. A do reto deu como tumor não maligno, mas a da próstata, infelizmente, positivou em diversos fragmentos para adenocarcinoma — afirmou.

O tratamento do câncer seria definido após a resolução do quadro neurológico.

Ao falar sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito afirmou que não tem medo de morrer. Disse considerar que teve uma vida feliz e que o que mais o preocupa é pensar em como explicará ao filho que vai “virar estrelinha” e na saudade que a criança sentirá.

— Não tenho medo de morrer. Estou muito sossegado com isso. Eu fui extremamente feliz em tudo que eu fiz.

Lito também destacou como legado a Lito Academy, centro de instrução de aviação civil fundado por ele e pela mulher, além do trabalho desenvolvido com sua equipe no canal “Aviões e Música”.

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