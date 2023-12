A- A+

EDUCAÇÃO Pisa 2022: asiáticos dominam as melhores colocações; veja gráfico Singapura domina liderança em todos as provas e tem competência de províncias chinesas, Japão e Coreia do Sul

Países asiáticos voltaram a dominar as primeiras colocações do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2022. Singapura, uma pequena ilha no Sudeste do continente, assumiu a primeira colocação geral em Matemática, Leitura e Ciências. Além disso, províncias da China como Macau e Hong Kong, Japão e Coreia do Sul também se destacaram nos rankings (veja abaixo).

Essas nações desbancaram países europeus, como Filândia, Holanda e Suíça, que dominavam as listas do Pisa no começo do século XXI. Atualmente, a melhor colocada do continente é a Estônia, uma ex-república soviética que ainda tem parte de sua população falando russo. Outro destaque positivo é a Irlanda.

Neste ano, as províncias chinesas Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang que participaram em 2018 em conjunto voltariam à edição de 2022, mas suas escolas estavam fechadas no momento da aplicação do Pisa no ano passado. Reunidas, elas ocuparam o primeiro lugar na última edição em todas os testes.

Veja também

CONFLITO Em meio à tensão entre Venezuela e Guiana, Exército envia 20 tanques para Roraima; saiba quais são