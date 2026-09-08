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Inteligência Artificial Pisa: 48% dos estudantes brasileiros usam IA para trabalhos escolares Taxa supera a média de 46% registrada entre os países da OCDE; no Brasil, maior parte dos alunos disse que recorre às ferramentas para fazer pesquisas preliminares sobre novos temas

Quase metade dos alunos brasileiros já usa chatbots de inteligência artificial (IA) para realizar trabalhos escolares. Dados do relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), divulgado pela OCDE nesta terça-feira (8), mostram que 48% dos estudantes afirmaram utilizar essas ferramentas para ajudar nos estudos pelo menos uma vez por semana — percentual dois pontos acima da média dos países da organização, de 46%.

Ainda de acordo com os dados, a frequência de uso da IA varia conforme a finalidade da tarefa. Entre os estudantes brasileiros, 40% disseram recorrer às ferramentas para fazer pesquisas preliminares sobre novos temas, ante 31% na média da OCDE.

Já 31% afirmaram usar a IA para resumir textos que precisavam ler, percentual próximo à média dos países da organização, de 30%.

Para elaborar rascunhos de textos em tarefas que exigem trabalhos escritos, 27% dos estudantes brasileiros disseram utilizar a ferramenta. É o primeiro indicador em que o país aparece abaixo da média da OCDE, de 29%.

Entre os estudantes brasileiros, apenas 11% disseram nunca ou quase nunca utilizar chatbots de IA em nenhuma das atividades escolares analisadas pelo Pisa. Na média da OCDE, esse percentual é de 14%.

Conheça o Pisa

Realizada a cada três anos pela OCDE, a prova do Pisa é aplicada para mais de 760 mil estudantes no mundo. Essa amostra representa cerca de 33 milhões de jovens entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses no momento da avaliação nas escolas dos 91 países e economias participantes. Além da idade, os estudantes precisam ter completado pelo menos seis anos de escolaridade formal.

No Brasil, 30.140 estudantes fizeram o teste. Eles estão distribuídos em 1.053 escolas, representando 2,1 milhões de jovens de 15 anos. De acordo com a OCDE, isso representa cerca de 76% da população total de adolescentes nessa faixa etária do país.

Os estudantes fizeram dois testes de uma hora de duração. A prova misturava perguntas de múltipla escolha e dissertativas. Eles também responderam a um questionário contextual, que levou cerca de 35 minutos para ser concluído. Ele buscava informações sobre os próprios estudantes, atitudes, disposições, crenças, seu lar, suas experiências escolares e de aprendizado.

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