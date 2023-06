A- A+

Festa Junina Piseiro, brega, sertanejo e swingueira no São João de Caruaru Quase 160 atrações se apresentam no terceiro fim de semana da festa

Mais um fim de semana com centenas de atrações se aproxima no São João de Caruaru. Entre 16 e 18 de junho, mais de 150 apresentações em 13 polos da festa vão animar os forrozeiros.

O forró começa cedo nesta sexta-feira (16), a partir das 11h, no Polo Casa Rosa. A programação começa às 18h no Polo Camarão - na Estação Ferroviária, que abriga diversos polos com cultura popular, gastronomia e empreendedorismo - que traz, dentre as apresentações, a cantora Fabiana Pimentinha.

Maior palco da festa, o Pátio do Forró traz uma mistura de ritmos. A partir das 19h45, tem o piseiro de Tarcísio do Acordeon, o brega romântico da recifense Raphaela Santos e a swingueira de Léo Santana.

O sábado (17) tem 12 polos em funcionamento e a programação começa às 11h. Reduto do forrozeiro tradicional, às 12h o Alto do Moura recebe Herbert Lucena, a dupla Sirano e Sirino e o caruaruense Petrúcio Amorim. Para quem gosta de dança, o Polo das Quadrilhas traz mais uma etapa do Festival de Quadrilhas Estilizadas, que inicia às 19h.

O Polo Azulão traz uma noite dedicada ao samba e tem, dentre as atrações, o sambista Diogo Nogueira, pela primeira vez na cidade. No Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, a noite promete ser eletrizante com os shows de Felipe Amorim, Luan Santana e Mari Fernandez, que começam a partir das 19h45.

Domingo (18) tem Domingos Accioly e André Julião com o pôr do sol como cenário no Polo Instrumental Rildo Hora, às 16h. No Alto do Moura, o forró das antigas dá o tom, com as bandas Brucelose, Vumbora e Caninana. Encerrando o domingo, o Pátio do Forró recebe, a partir das 19h, o “rei das drilhas”, grande conhecido dos caruaruenses, Elifas Junior; o cantor de arrocha Pablo; a musa do brega Priscila Senna; além do cantor e compositor de sucessos como “Bem pior que eu”, “Uma ex” e “Dois enganados”, Murilo Huff.

O São João de Caruaru está no ar desde 28 de abril e segue até 1º de julho, com mais de 1200 atrações em 25 polos durante 65 dias de festa. Até lá, a cidade recebe atrações como Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Leonardo, Almério, Marcelo Jeneci, Cavalo de Pau, Mano Walter e Joelma.

Os shows podem ser acompanhados através do YouTube, pelo @PrefeituradeCaruaruOficial, e a programação completa pode ser conferida no site e no Instagram @saojoaocaruaru.oficial .

Abaixo, seguem os horários e as atrações dos três maiores polos do São João de Caruaru.

Alto do Moura

SÁBADO (17)

12h Herbert Lucena

14h Sirano e Sirino

16h Petrúcio Amorim

DOMINGO (18)

12h Forró Vumbora

14h Brucelose

16h Caninana

Pátio do Forró

SEXTA (16)

19h45 Tarcísio do Acordeon

21h45 Raphaela Santos

0h Leo Santana

SÁBADO (17)

19h45 Felipe Amorim

21h45 Luan Santana

0h Mari Fernandez

DOMINGO (18)

19h Elifas Junior

20h30 Pablo

22h30 Priscila Senna

0h45 Murilo Huff

Polo Azulão

SEXTA (16)

19h Geraldo Cardoso

20h Los Cubanos

22h Manoel Neto

0h Gean Mota

SÁBADO (17)

20h Vou pra Batucada

21h40 Diogo Nogueira

23h30 Colibri Brasil

DOMINGO (18)

20h Maestro Mozart Vieira

22h Maestro Spok

0h André Rio

Veja também

SAÚDE Fumar e beber reduz expectativa de vida de quem trabalha à noite