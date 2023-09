Piso da Enfermagem: SES-PE cria sistema para consultar valores repassados pelo Governo Federal

A- A+

A partir desta sexta-feira (29), a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) disponibiliza o sistema ENFSUS para que profissionais de Enfermagem possam consultar valores repassados pelo Ministério da Saúde referentes à instituição do piso salarial nacional da categoria. De acordo com a SES-PE, o repasse está sendo realizado ao longo desta sexta.

Os valores foram definidos, por CPF, pelo órgão federal. Serão beneficiados diretamente pelo retroativo profissionais da enfermagem de instituições federais, estaduais e municipais, ou que atuam em estabelecimentos que atendem pelo menos 60% dos seus pacientes pelo SUS.

Para esclarecer e auxiliar estes profissionais, a SES-PE desenvolveu canais de comunicação para que os profissionais possam identificar os critérios e a base de cálculos do Ministério da Saúde - os telefones (81) 3184-0058 e (81) 3184-0012 e o e-mail: [email protected].

Segundo o Ministério da Saúde, profissionais que tenham mais de dois vínculos no setor público; carga horária incompatível; que não possuam cadastro no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e remuneração já compatível com o piso estabelecido, não estarão aptos a receberem o piso. Além disso, não foram contemplados aposentados e pensionistas.

