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CHUVAS EM PERNAMBUCO Piso do calçadão da praia do Janga cede após chuvas; prefeitura busca recursos para obra De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Paulista é a cidade onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas, com um acumulado de 119,05 mm

Parte do piso do calçadão da orla do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), cedeu na manhã desta terça-feira (4).

O afundamento aconteceu em meio às fortes chuvas que atingem várias partes do estado desde a segunda (3), e a força da água agravou os danos na faixa litorânea do município, o que levou à erosão.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Paulista é a cidade onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas, com um acumulado de 119,05 mm. Os dados foram acessados às 9h30.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Paulista informou, por meio de nota, que equipes da Defesa Civil Municipal estão se deslocando para fazer o isolamento preventivo em um trecho da Avenida João Fonseca de Albuquerque, onde aconteceu a erosão.

O objetivo, de acordo com a gestão, é "garantir a segurança da população e minimizar os riscos".

Sobre as condições do calçadão, a prefeitura informou que avançou na negociação com o governo federal para viabilizar os recursos necessários à execução das obras de contenção da erosão costeira em cinco pontos críticos da orla. O investimento previsto para a ação é de pouco mais de R$ 24 milhões.

"As intervenções contemplarão um ponto na praia do Janga, dois em Pau Amarelo, um em Nossa Senhora do Ó e um em Maria Farinha, considerados os locais de maior criticidade em razão do processo de erosão costeira", informou a prefeitura.

Esse projeto prevê também a execução de obras de enrocamento aderente, solução de engenharia amplamente utilizada para conter o avanço do mar, proteger a infraestrutura urbana e reduzir os impactos da erosão costeira.

Piso do calçadão da praia do Janga cede após chuvas. - Foto: Instagram @paulistanoticiaspe/Cortesia

A expectativa é de que as obras sejam iniciadas ainda este ano, contando que a negociação seja finalizada. O município garantiu que equipes técnicas vêm trabalhando na elaboração dos estudos e projetos necessários para viabilizar a obtenção dos recursos federais.



Representantes da gestão também estiveram em Brasília para apresentar o projeto e acompanhar as tratativas junto ao governo federal.

"Como parte desse processo, a Defesa Civil Nacional realizou vistoria técnica no município para avaliar os pontos contemplados pelo projeto. Posteriormente, em 17 de julho, equipes técnicas da Defesa Civil Nacional, da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Infraestrutura, realizaram uma reunião de alinhamento, na qual foram definidos os ajustes finais do projeto, incluindo sua readequação orçamentária", completou a prefeitura.

Alerta laranja

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou para laranja o alerta de chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do estado. O aviso, que prevê pancadas com intensidade moderada a forte, é válido até às 14h30 desta terça-feira (4).

De acordo com a agência, a atualização aconteceu por conta da "intensificação do sistema meteorológico". Além do alerta laranja, a região do Agreste também segue com aviso amarelo de precipitações moderadas.

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