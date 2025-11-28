A- A+

SAÚDE Pit Stop Vermelho, da Articulação Aids em Pernambuco, promove atividades sociais nesta segunda (1°) Além dos desafios do preconceito, a importância da ação é amplificada pelo alerta global do UNAIDS, que reporta o "revés mais significativo em décadas", projetando 3,3 milhões de novas infecções no mundo

A Articulação Aids em Pernambuco promove na próxima segunda-feira (1°) o “Pit Stop Vermelho: Quebrando Barreiras, Vencendo Estigmas e Preconceitos”, uma ação de visibilidade e mobilização no Dia Mundial de Luta Contra a Aids, 1º de dezembro. O evento será realizado das 14h às 17h, na Rua do Sol, na esquina dos Correios, no Centro do Recife.

As ações específicas do evento incluem a montagem do pitstop com cartazes e faixas, a distribuição de material informativo, o uso de símbolos da Luta de Combate à Aids (como os laços), e, conforme a organização, a abordagem direta e dialogada com a população, complementada por falas políticas de ativistas.

Pit Stop Vermelho

Ainda segundo a organização, a urgência da campanha contra o preconceito é corroborada pelo Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV (PVHIV (2025) no Brasil, que o identifica como o maior obstáculo para o fim da epidemia.

Realizado por organizações da sociedade civil, com apoio de órgãos governamentais e internacionais, o relatório aponta que 52,9% das pessoas que vivem com HIV no país já vivenciaram alguma forma de discriminação, e o medo de ter a sorologia divulgada é um fator de isolamento.

Conforme os dados apresentados pela articulação, adicionalmente, o estigma se manifesta nos serviços de saúde, onde 13,1% das PVHIV relataram tratamento discriminatório, e nos impactos na saúde mental, com 41,2% relatando sintomas de ansiedade e 29,1% relatando sintomas de depressão relacionados à discriminação.

Aumento de infecções

Além dos desafios do preconceito, a importância da ação local em Pernambuco é amplificada pelo alerta global do UNAIDS, que reporta o "revés mais significativo em décadas" no enfrentamento ao HIV/aids, projetando 3,3 milhões de novas infecções no mundo entre 2025 e 2030, caso o progresso estagne.

Essa crise é impulsionada pela redução do financiamento internacional, que se encontra 17% abaixo do nível necessário anualmente, agravada por cortes drásticos previstos por grandes doadores como os Estados Unidos, e países como Reino Unido e França (cerca de 40%) e Países Baixos (70%), ameaçando reverter conquistas históricas na saúde pública global.

"O tema ‘Quebrando Barreiras e Vencendo Preconceitos’ é uma resposta direta ao relatório global do UNAIDS e ao nosso Índice Nacional de Estigma de 2025. Não basta ter o tratamento de ponta, a epidemia só terminará quando o medo da discriminação não for mais a principal barreira para as pessoas buscarem o teste, o tratamento e o acesso à PrEP e PEP. Em Pernambuco, estamos acelerando a luta contra o preconceito para quebrar este ciclo e alcançar a meta de erradicar a aids até 2030.", comentou a integrante da coordenação colegiada da Articulação Aids em Pernambuco, Beth Amorim.

Articulação Aids

A Articulação Aids em Pernambuco é um fórum de mobilização política, criado em 1996, que reúne 12 organizações da sociedade civil, redes, movimentos e ativistas independentes que atuam na luta contra a epidemia de aids no estado.

O evento conta com apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe), Secretaria de Saúde de Pernambuco, das Secretarias Municipais de Saúde do Recife e de Paulista, além das Coordenações de HIV e Aids e Hepatites Virais Municipais e Estadual.

Veja também