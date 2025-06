A- A+

Rio de Janeiro Pitbull avança contra dono e é morto a tiros por policial na Zona Sul do Rio Ataque aconteceu na Rua São Clemente, em Botafogo; homem foi mordido no rosto e levado para o hospital

Um homem foi atacado por seu próprio cachorro da raça pitbull neste sábado (28), na Rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com as primeiras informações, o animal se soltou da coleira e mordeu violentamente a boca do tutor. Durante o ataque, um homem, que é policial militar interveio e disparou contra o cão, que não resistiu.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Após o disparo, o policial acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que socorreram a vítima e a levaram para um hospital da região. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem.

Segundo a Polícia Civil, a arma utilizada foi entregue pelo PM e será submetida à perícia. Agentes da delegacia realizam diligências e buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

