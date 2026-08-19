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RESGATE Pitbull é resgatado com desnutrição severa e cadeado preso no pescoço em São Paulo Animal foi socorrido no último dia 10 de agosto pela equipe da ONG Cabo Caramelo, que compartilhou a história e denunciou o descaso nas redes sociais

Um cachorro da raça pitbull foi resgatado em situação de extrema magreza e maus-tratos na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O animal foi socorrido no último dia 10 de agosto pela equipe da ONG Cabo Caramelo, que compartilhou a história e denunciou o descaso nas redes sociais.

O cachorro, conhecido como Toretto, foi encontrado acorrentado pelo pescoço com uma trava de cadeado dentro de uma casa em construção. Ele apresentava um quadro severo de desnutrição, debilidade extrema e sinais evidentes de pânico.

Durante a inspeção no imóvel, os protetores também constataram diversas feridas abertas pelo corpo do cão e machucados na cauda com indícios de automutilação decorrente do estresse do confinamento.

Para salvar o animal, os socorristas precisaram estourar o cadeado que o prendia à parede antes de prestar os primeiros socorros emergenciais com uma médica-veterinária.

Depois disso, Toretto foi levado a um hospital veterinário, onde recebeu hidratação, exames laboratoriais e tratamento intensivo. Na última atualização da ONG, na segunda-feira (17), foi informado que o animal já havia ganhado dois quilos.

O cachorro foi encaminhado a um lar temporário para continuar a recuperação. O tutor do cão não estava no local durante o flagrante, mas foi identificado pela equipe, que se comprometeu em registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil pelo crime de maus-tratos a animais. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição de guarda.

American Bully resgatado no Recife

No Recife, um caso semelhante gerou comoção e revolta na população no fim de maio deste ano. O cão Bruce, da raça American Bully, foi resgatado com elevado grau de desnutrição em uma casa no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte.

Ele foi encontrado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) após uma denúncia. Segundo a corporação, policiais do 11º BPM constataram que o animal estava em estado crítico quando chegaram ao local. Depois de receber todo o tratamento devido e ganhar oito quilos, o animal foi posto para adoção.

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