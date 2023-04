Pitbull morde aluno em pátio de escola no Rio de Janeiro; veja vídeo

A- A+

Um cachorro da raça pitbull entrou numa escola na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, e mordeu um aluno que estava no pátio. O caso aconteceu na última quarta-feira (12). Vídeos foram gravados pelos próprios estudantes e mostram a tentativas deles se protegerem do cão, que anda solto pelo local.

Nas imagens, é possível ver o cachorro dentro da unidade, a Escola Municipal Professor Josué de Castro, andando livremente. Ele se aproxima dos estudantes. Alguns, para se protegerem, sobem numa grade que divide dois ambientes. O cão continua a se aproximar dos alunos, até encontrar um grupo que procurava se abrigar em cima de uma mesa de jogos. Nesse momento, ele morde um dos jovens, identificado como Gabriel Heleno dos Santos, de 13 anos.

Um vídeo mostra o momento em que o adolescente é mordido na perna. Outras imagens mostram as marcas de sangue que ficaram no local após o ataque. Segundo a Secretaria Municipal de Educação diz em nota, Gabriel "foi acompanhado por uma equipe da escola à UPA da Maré para receber os primeiros socorros e depois seguiu para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e recebeu alta no mesmo dia". Na unidade, ele tomou uma vacina antirrábica, uma vez que ninguém sabe quem é o tutor do cachorro e se o animal está vacinado, segundo o G1.

“Eu vim correndo e subi na mesa de totó. Aí ele veio e agarrou minha perna”, disse o menino ao portal.

A pasta conta, em nota, que o cão entrou na escola "no momento em que o portão foi aberto para o atendimento de pais de estudantes", assustando alguns alunos, que estavam no pátio por ser o horário de saída, e mordendo um deles. Segundo a secretaria, o "animal foi retirado da unidade escolar por uma Agente Educadora".

A mãe de Gabriel, Luciene dos Santos, em entrevista ao G1, questionou a segurança da unidade sobre o controle de acesso:

"A gente coloca o filho da gente na escola em segurança. Agora um cachorro entrar e não ter um porteiro, não ter ninguém para tomar conta da portaria. Do mesmo jeito que entrou um cachorro poderia entrar um estranho e ter acontecido uma coisa pior".

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). A Polícia Civil diz que a vítima foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Veja também

VIAGEM Como saber se uma agência de viagens é segura?