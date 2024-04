Pitbulls que atacaram escritora seguem sob guarda da prefeitura de Saquarema

A- A+

Os três pitbulls que atacaram a escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, seguem sob os cuidados da equipe da secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA) de Saquarema, na região dos Lagos. O destino dos cães, que chegaram ao canil da secretaria com anemia e aparentando ter sofrido maus tratos, será decidido pela Justiça. Os veterinários que acompanham os animais aguardam que eles se recuperem para fazer a castração dos dois machos, já que a fêmea, mais velha, já havia passado pelo procedimento antes.

De acordo com os profissionais que acompanham o dia a dia dos pitbulls no canil, eles têm apresentado comportamento “dócil” sem demonstrar “comportamento agressivo” com os profissionais. Embora o destino dos cães ainda dependa da decisão judicial, os caminhos possíveis icluem encaminhamento para adoção ou para abrigos.

Outra possibilidade, se autorizada pela Justiça, é que os pitbulls fiquem sob guarda provisória de cuidadores que fazem parte de uma rede criada pelo município para promover o bem-estar animal. Conhecido como SaquaPet, o Programa Municipal de Valorização das Atividades de Cuidadores de Animais Domésticos de Pequeno Porte, instituído pela prefeitura em 2022, conta com cerca de cem cuidadores na cidade que recebem ajuda de custo de R$ 150 por mês. O grupo é selecionado a partir de critérios que avaliam as condições do candidato a manter as atividades previstas e o pagamento do auxílio é feito por meio da moeda social SaquaPet, administrada pela SMDA.

Relembre

Moradora de Saquarema, a escritora Roseana Murray foi atacada pelos três cachorros da raça pitbull na manhã do dia 5 de abril. Socorrida por um helicóptero do Corpo de Bombeirosa e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo onde recebeu avaliação médica e foi submetida a procedimentos cirúrgicos. Roseana perdeu um braço e uma orelha por causa do ataque.

No sábado, a escritora fez a sua primeira publicação nas redes sociais desde o acidente. Ela agradeceu à equipe que está cuidando dela no Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, desde a última sexta-feira, dia do ataque, e afirmou: "Estou bem".

Em entrevista ao Fantástico da Rede Globo, a escritora disse que considera o que aconteceu "um verdadeiro milagre, uma convergência de fatores impressionante". Em outro trecho, ela lembrou do momento do ataque: “Foi muito rápido, eles praticamente teriam me destruído. Gritei por socorro, mas não passava ninguém, pois estava indo para academia às seis da manhã. A pessoa que me salvou era um rapaz que corria na praia", relatou.

Os donos dos três cachorros da raça pitbull foram identificados pela polícia. Segundo o delegado titular da 124ª DP (Saquarema), André Luiz Salvador, três pessoas foram presas, cada uma responsável por um dos animais. Os tutores foram soltos pela Justiça e estão em liberdade provisória. De acordo com o delegado André Salvador, o local onde os cachorros eram mantidos era insalubre e apertado. Por essa razão, a família foi presa em flagrante por maus-tratos aos animais. Davidson Ribeiro dos Santos, um dos envolvidos, também foi autuado por adulteração de identificação de veículo automotor, devido à descoberta de uma motocicleta com numeração raspada.

"Eles também vão responder por omissão na cautela de animais, já que os cachorros passaram pelo portão e atacaram a vítima, além do crime de lesão corporal culposa" afirmou o delegado.

