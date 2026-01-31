A- A+

EDUCAÇÃO Pix Tênis: estudantes têm até 7 de fevereiro para prestar contas de 2025; saiba como fazer Ano letivo começa com a entrega de 140 mil benefícios de R$ 150 para novatos e veteranos que já prestaram contas

Estudantes da rede estadual de ensino têm até 7 de fevereiro para prestar contas do benefício Pix Tênis referente ao ano de 2025.

O crédito de R$ 150 é destinado à compra do calçado que faz parte do fardamento escolar desde o ano passado.

De acordo com o governo do estado, os alunos que não apresentaram a prestação de 2025 ficarão impedidos de receber o novo repasse até que a situação seja regularizada.

O procedimento deve ser feito pela plataforma www.meutenis.pe.gov.br. O site também será usado para a prestação de contas do Pix Tênis 2026.

Beneficiários que tiverem dificuldades no processo on-line ou sem acesso aos meios digitais podem comparacer à secretaria da escola com os documentos necessários.

Caso o estudante ou responsável, acrescenta a gestão estadual, ainda possua dúvidas sobre o benefício, pode entrar em contato com os canais de atendimento disponíveis, pelo telefone 0800 286 0086, pelo e-mail [email protected] ou pelo webchat da plataforma.

Governo destaca que medida busca reduzir evasão escolar e garantir igualdade no ambiente educacional | Foto: Arthur Mota/Arquivo/Folha de Pernambuco

Pix Tênis começa a pagar benefício de 2026

O ano letivo de 2026 começa na próxima terça-feira (3) e mais de 140 mil estudantes com registros válidos, incluindo novatos e veteranos que já prestaram contas de 2025, receberão o repasse. O par de calçados faz parte do fardamento escolar de Pernambuco.

Para este ano, o governo prevê investir R$ 77,5 milhões no programa, que representa uma política voltada à permanência e à valorização dos estudantes na escola, bem como promover igualdade de condições no ambiente educacional.

"Cuidar da educação é, também, garantir que nenhum jovem se sinta diferente pela falta do básico e deixe de ir à escola. Quando garantimos o uniforme completo, inclusive o tênis, estamos dizendo a cada um dos nossos estudantes que ele importa, que pertence à escola e que o governo está ao lado dele para que siga aprendendo, sonhando e construindo um futuro brilhante", destacou a governadora Raquel Lyra.

Pix Tênis: critérios

O benefício do Pix Tênis será creditado diretamente em conta bancária do estudante maior de 18 anos, ou do responsável legal, no caso de estudantes menores de idade.

O pagamento ocorrerá, novamente, em parceria com a Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela execução dos depósitos.

É importante ressaltar, destaca o governo do estado, que o valor deverá ser utilizado exclusivamente para a compra do tênis escolar, conforme a finalidade do programa, em lojas físicas ou virtuais que comercializam calçados.

Os responsáveis legais e beneficiários maiores de 18 anos deverão prestar contas da aquisição, garantindo a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

Para ter direito ao Pix Tênis, é necessário atender aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 59.026, de 22 de julho de 2025, que regulamenta o benefício.

Entre as exigências previstas, é fundamental que o estudante esteja regularmente matriculado na rede estadual e com os dados atualizados no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

Também é indispensável que o CPF do responsável legal e do estudante maior de 18 anos esteja regular junto à Receita Federal e à gestão da unidade escolar.

Esta é uma etapa obrigatória para a liberação do crédito, pois o CPF será usado como base para a abertura da conta e liberação do crédito por parte da Caixa Econômica Federal.

Desta forma, não será necessário que o beneficiário abra uma conta junto ao banco. A própria instituição financeira ficará responsável pela abertura e repasse, a partir das informações que serão disponibilizadas pela Secretaria de Educação.

