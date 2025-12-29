A- A+

Educação Pix Tênis: estudantes tem até o dia 31 de dezembro para a prestação de contas do benefício Secretaria Estadual de Educação alertou sobre a realização do procedimento obrigatório

Os estudantes da Rede Pública de Pernambuco precisam realizar a prestação de contas do benefício do Pix Tênis até 31 de dezembro, dia em que o prazo se encerra oficialmente.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) alertou que o procedimento é obrigatório e deve ser realizado por meio do site meutenis.pe.gov.br.

Ao acessar a plataforma, o estudante deverá abrir a aba “Prestação de contas”, preencher os campos solicitados e anexar a nota fiscal referente à aquisição do tênis.

Conforme previsto no decreto que instituiu o programa, o não cumprimento das regras pode resultar em suspensão do benefício em 2026.

“Caso o beneficiário ou o responsável legal não tenha acesso aos meios digitais ou encontre dificuldades para realizar o procedimento, deverá se dirigir à secretaria da sua respectiva unidade escolar para ser auxiliado na conclusão da prestação de contas. O processo é importante, porque o Pix Tênis de 2026 só será repassado aos estudantes que realizaram esse processo”, explicou a secretária executiva de Gestão da Rede, Cassiana Lima.

O Pix Tênis é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, através do programa Juntos pela Educação, da SEE, e consiste no repasse de crédito aos estudantes no valor de R$ 150 para a aquisição de um par de tênis como parte do fardamento escolar.

Para ter acesso ao benefício, o aluno deve ter cadastro ativo e atualizado no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE) ou em sistema equivalente.

A iniciativa tem o objetivo de promover mais conforto, segurança e equidade no ambiente escolar, além de contribuir para a redução dos custos das famílias com itens essenciais à permanência dos alunos nas unidades de ensino.

