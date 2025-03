A- A+

papa Pizza em gratidão: Saiba como o Papa Francisco agradou aos médicos durante sua internação O Pontífice de 88 anos ficou internado por 38 dias no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral

O Papa Francisco não esperou sair do hospital para fazer um gesto de gratidão aos médicos que cuidaram da sua saúde. O Pontífice de 88 anos ficou internado por 38 dias no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral. Na sua última semana de hospitalização, já se sentindo melhor, ele pediu para que comprassem pizzas para distribuir entre profissionais que o trataram.

A história foi relatada pelo médico italiano Sergio Alfieri ao jornal Corriere della Sera, em entrevista publicada na quarta-feira (25). Alfieri cuidou de Francisco durante o período de internação e também em outras passagens do Pontífice pelo hospital, em 2021 e 2023.

"Assim que começou a sentir-se melhor, o papa pediu para dar uma volta pela enfermaria. Perguntamos se ele queria que fechássemos os quartos dos pacientes, mas em vez disso ele olhou ao redor em busca do olhar dos outros pacientes. Ele se movimentava em uma cadeira de rodas e um dia saiu do quarto cinco vezes, talvez até mais", disse o médico.





"E então teve a noite da pizza. Ele deu o dinheiro a um dos colaboradores e ofereceu pizza a quem o tinha assistido naquele dia. Foi uma melhora contínua", acrescentou Alfieri.

O gesto de agradecimento de Francisco aconteceu quando ele já dava sinais de recuperação, dias depois de apresentar episódios graves de crises respiratórias. Os médicos até cogitaram interromper o tratamento para não correr o risco de lesar outros órgãos do papa, que já tem a saúde debilitada. A equipe decidiu insistir nas intervenções médicas e conseguiu recuperar a saúde de Francisco. Ele teve alta no domingo (23).

Ao deixar o hospital, Francisco fez questão de cumprimentar os funcionários e pacientes que encontrou pelo caminho. O Pontífice expressou sua gratidão pela dedicação da equipe médica e reafirmou seu compromisso de orar por aqueles que enfrentam dificuldades de saúde. "O sofrimento nos ensina a ter paciência e a confiar na misericórdia divina", afirmou.

A saída do Papa foi acompanhada por fiéis que aguardavam ansiosamente do lado de fora do hospital. Francisco acenou, sorriu e agradeceu pelas orações recebidas durante o período hospitalizado. Os médicos seguem monitorando sua condição de perto. "Ele tem uma força impressionante e um espírito inabalável. Sua fé e resiliência foram fundamentais para sua recuperação", destacou Alfieri.

