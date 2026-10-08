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Partido dos Trabalhadores do Curdistão

PKK afirma ter retirado todos os seus combatentes da Turquia

No início de agosto, o Parlamento turco aprovou uma lei histórica que abriu caminho para a reintegração dos combatentes do partido

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Combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) chegam à cidade de Dohuk, no norte do Iraque, em 14 de maio de 2013, após deixarem a Turquia como parte de um processo de paz com AncaraCombatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) chegam à cidade de Dohuk, no norte do Iraque, em 14 de maio de 2013, após deixarem a Turquia como parte de um processo de paz com Ancara - Foto: Safin Hamid/AFP

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) afirmou, nesta quinta-feira (8), que retirou "há alguns dias" todos os seus combatentes da Turquia, em um gesto destinado a facilitar o processo de paz iniciado com Ancara.

No início de agosto, o Parlamento turco aprovou uma lei histórica que abriu caminho para a reintegração dos combatentes do PKK, uma etapa fundamental do processo de paz destinado a encerrar mais de quatro décadas de conflito armado que, segundo Ancara, deixou cerca de 50.000 mortos.

No entanto, o PKK acusou o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan de não avançar com rapidez ou determinação suficientes no processo de paz iniciado em 2024.

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"Retiramos todas as nossas forças armadas que se encontravam dentro e fora da Turquia e que podiam ser consideradas próximas à fronteira", afirmou o movimento curdo à agência curda Firat (ANF). O grupo avalia que, dessa forma, já cumpriu os compromissos necessários para abandonar a luta armada e avançar rumo a uma via política.

Desde a aprovação da lei em agosto, "o governo do AKP (o partido governista) não adotou nenhuma medida adicional", protestou o movimento curdo.

Como parte desse processo de paz, Ancara criou recentemente quatro subcomissões encarregadas de supervisionar a dissolução do PKK, anunciada no ano passado em resposta a um apelo de seu líder histórico, Abdullah Ocalan.

Uma dessas etapas será dedicada ao desarmamento da organização e contará com a participação de Ocalan, embora sem que ele possa deixar a prisão onde cumpre pena de prisão perpétua desde 1999.

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