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Partido dos Trabalhadores do Curdistão PKK afirma ter retirado todos os seus combatentes da Turquia No início de agosto, o Parlamento turco aprovou uma lei histórica que abriu caminho para a reintegração dos combatentes do partido

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) afirmou, nesta quinta-feira (8), que retirou "há alguns dias" todos os seus combatentes da Turquia, em um gesto destinado a facilitar o processo de paz iniciado com Ancara.

No início de agosto, o Parlamento turco aprovou uma lei histórica que abriu caminho para a reintegração dos combatentes do PKK, uma etapa fundamental do processo de paz destinado a encerrar mais de quatro décadas de conflito armado que, segundo Ancara, deixou cerca de 50.000 mortos.

No entanto, o PKK acusou o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan de não avançar com rapidez ou determinação suficientes no processo de paz iniciado em 2024.

"Retiramos todas as nossas forças armadas que se encontravam dentro e fora da Turquia e que podiam ser consideradas próximas à fronteira", afirmou o movimento curdo à agência curda Firat (ANF). O grupo avalia que, dessa forma, já cumpriu os compromissos necessários para abandonar a luta armada e avançar rumo a uma via política.

Desde a aprovação da lei em agosto, "o governo do AKP (o partido governista) não adotou nenhuma medida adicional", protestou o movimento curdo.

Como parte desse processo de paz, Ancara criou recentemente quatro subcomissões encarregadas de supervisionar a dissolução do PKK, anunciada no ano passado em resposta a um apelo de seu líder histórico, Abdullah Ocalan.

Uma dessas etapas será dedicada ao desarmamento da organização e contará com a participação de Ocalan, embora sem que ele possa deixar a prisão onde cumpre pena de prisão perpétua desde 1999.

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