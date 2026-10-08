PKK afirma ter retirado todos os seus combatentes da Turquia
No início de agosto, o Parlamento turco aprovou uma lei histórica que abriu caminho para a reintegração dos combatentes do partido
O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) afirmou, nesta quinta-feira (8), que retirou "há alguns dias" todos os seus combatentes da Turquia, em um gesto destinado a facilitar o processo de paz iniciado com Ancara.
No início de agosto, o Parlamento turco aprovou uma lei histórica que abriu caminho para a reintegração dos combatentes do PKK, uma etapa fundamental do processo de paz destinado a encerrar mais de quatro décadas de conflito armado que, segundo Ancara, deixou cerca de 50.000 mortos.
No entanto, o PKK acusou o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan de não avançar com rapidez ou determinação suficientes no processo de paz iniciado em 2024.
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"Retiramos todas as nossas forças armadas que se encontravam dentro e fora da Turquia e que podiam ser consideradas próximas à fronteira", afirmou o movimento curdo à agência curda Firat (ANF). O grupo avalia que, dessa forma, já cumpriu os compromissos necessários para abandonar a luta armada e avançar rumo a uma via política.
Desde a aprovação da lei em agosto, "o governo do AKP (o partido governista) não adotou nenhuma medida adicional", protestou o movimento curdo.
Como parte desse processo de paz, Ancara criou recentemente quatro subcomissões encarregadas de supervisionar a dissolução do PKK, anunciada no ano passado em resposta a um apelo de seu líder histórico, Abdullah Ocalan.
Uma dessas etapas será dedicada ao desarmamento da organização e contará com a participação de Ocalan, embora sem que ele possa deixar a prisão onde cumpre pena de prisão perpétua desde 1999.