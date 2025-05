A- A+

CURDISTÃO PKK curdo anuncia dissolução e fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco O líder do partido fez um apelo na prisão em 27 de fevereiro no qual pediu ao grupo o fim das hostilidades

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anunciou sua dissolução nesta segunda-feira (12) e o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco, informou a agência pró-curda ANF.

"O 12º Congresso do PKK decidiu dissolver a estrutura organizacional do PKK e acabar com o método de luta armada", anunciou o grupo curdo em um comunicado.



O líder histórico do PKK, Abdullah Öcalan, fez um apelo na prisão em 27 de fevereiro no qual pediu ao grupo que o fim das hostilidades e o início das conversações para a dissolução.

O PKK, considerado terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais, foi fundado em 1978 e liderou durante décadas uma insurgência contra Ancara para tentar criar um Estado curdo.

O apelo de Öcalan, que está detido há 26 anos na ilha-prisão de Imrali, na costa de Istambul, ocorreu após a mediação iniciada pelo principal aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan, o nacionalista Devlet Bahçeli, por meio do partido pró-curdo DEM.

No dia 1º de março, o PKK anunciou um cessar-fogo imediato com as forças turcas.

Erdogan celebrou então uma "oportunidade histórica" para a população turca e a minoria curda, que representa quase 20% da população.

Veja também