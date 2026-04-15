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PERNAMBUCO Placa de concreto cede e abre cratera em rua de Pau Amarelo, em Paulista Moradores estão assustados e revoltados com a situação; prefeitura diz que vai isolar área

O desabamento de uma placa e meia de concreto na Rua Raul Batista dos Santos, em Pau Amarelo, Paulista, na Região Metropolitana do Recife, deixou os moradores assustados e revoltados. O colapso da estrutura aconteceu por volta da 1h42 desta quarta-feira (15).

Um vídeo capturado por câmera de videomonitoramento mostra claramente o momento em que as placas de concreto se dilatam, cedem e as águas de um canal que passa na rua invadem parte da calçada de um condomínio. Em outro trecho, perto do número 270, nota-se um desnível entre duas placas que permaneceram intactas aparentemente.

Dificuldade

A comerciante Leda Ferreira, de 57 anos, mora no local há dez anos. Agora ela vai enfrentar dificuldades para retirar o carro de mão de casa para comercializar na praia. Ela mora bem na frente de onde tudo aconteceu.

“Nós já estávamos esperando esse desabamento, porque, há sete anos, desabaram as duas primeiras com um carro do lixo dentro. Depois de sete anos, fizeram essas duas [perto das placas de concreto que cederam]. Um fiscal da prefeitura já havia dito aqui que elas estavam condenadas e seria necessário derrubar. Mas fizeram essas duas, foram embora e agora essas desabaram. Eu não vou mentir. Não tenho esperança que isso venham fazer [um reparo] nem tão cedo, porque a que caiu, há sete anos, caíram ali e só fizeram duas”, pontua ela.





Redução de mobilidade

A situação também se complica para Josenildo Oliveira, 59, que é cadeirante. Em entrevista à Folha, ele compartilhou que sai de casa com frequência para realização de consultas médicas e para visitar igrejas. Agora, essa saída fica inviável para ele.





Rua feita com placas de concreto desaba no Bairro de Pau Amarelo. Na imagem: Josenildo Oliveira, Morador. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Eu tenho fé em Deus que isso vai ser resolvido. Não é fácil para uma pessoa com as deficiências física e visual que precisa sair de casa para resolver coisas ou até mesmo que espera uma consulta. Mas eu sei que as autoridades estão olhando as dificuldades de moradores como eu. Que seja resolvido às pressas, porque precisamos”, desabafou.

A pedagoga Mercia Sousa, de 47 anos, disse que já havia alertado a Prefeitura do Paulista sobre a possibilidade de desabamento das placas de concreto e que já havia enviado vídeos para a gestão, mostrando fissuras.





Rua feita com placas de concreto desaba no Bairro de Pau Amarelo. Na imagem: Mercia Souza, Moradora. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“A prefeitura disse que não estava ciente e que não era verdade. O prefeito nunca veio aqui. Já foram mais de sete promessas de que as placas seria refeitas, mas isso nunca aconteceu.



Na época das outras placas que caíram, os carros ficaram presos. Teve que ter guinchos para tirá-los do condomínio que eu moro. Agora começou a desabar as outras. A rua nunca foi interditada. Deveria ser, porque faz muito tempo que as placas estão condenadas. Não pode entrar carro pesado e entra”, desabafou.





Rua feita com placas de concreto desaba no Bairro de Pau Amarelo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O que diz a Prefeitura do Paulista?

Por meio de nota, a gestão disse que tomou conhecimento do colapso das placas de concreto da Rua Raul Batista dos Santos e que equipes da Secretaria de Infraestrutura, em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, já foram acionadas e realizarão vistoria técnica no local para identificar as causas do problema, avaliar as condições estruturais das demais placas existentes na via e adotar as medidas emergenciais necessárias para garantir a segurança dos moradores.

“A intervenção inicial prevê o isolamento da área afetada e a definição do plano de recuperação da via, com prioridade para restabelecer o acesso de veículos e pedestres com a maior brevidade possível. A gestão municipal segue acompanhando a situação e reforça que quaisquer riscos adicionais serão tratados com prioridade absoluta”, informou a gestão municipal.

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