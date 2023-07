A- A+

7 maravilhas do mundo Placa de ouro de Machu Picchu supostamente perdida está encontrada entre livros Placa reconhece a cidade Inca como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno

As autoridades de Machu Picchu encontraram em uma estante de livros, nesta terça-feira (11), uma placa de ouro que reconhece a cidade Inca como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, que supostamente estava desaparecida.

O prefeito do distrito turístico, Elvis La Torre, que sugeriu que o procedimento havia sido roubado, informou à imprensa que a placa foi localizada em uma estante de livros na secretaria-geral do município.

La Torre acrescentou que a confusão se deu porque o objeto "tem o formato de um livro".

O prefeito ainda relatou, na segunda-feira (10), o desaparecimento do pergaminho em que Machu Picchu foi reconhecida como uma das "Novas Sete Maravilhas do Mundo" pela New Open World Foundation, em julho de 2007.

A cidadela inca foi escolhida juntamente com o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Grande Muralha da China, a pirâmide de Chichén Itzá (México), o Coliseu de Roma (Itália) e o Taj Mahal (Índia).

O complexo arqueológico, construído no XV por ordem do Inca Pachacútec (1438-1470), está a 2.438 metros de altura e é considerado uma obra-prima da arquitetura e da engenharia.

Localizado a 130 milhas da antiga capital inca, Cusco, Machu Picchu foi declarado Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela UNESCO em 1981.

