VANDALISMO Placas com alertas sobre tubarões são alvo de destruição e vandalismo em Pernambuco; confira Grupamento de Bombeiros Marítimo fará um levantamento na próxima semana, com relatório, imagens, situação e localização das placas

Pelo menos 12 placas informativas que alertam para perigos marítimos, como a presença de tubarões, foram destruídas nas praias do litoral de Pernambuco. Outras 24 foram alvos de vandalismo e passaram por um processo de recuperação.



Entre a Reserva do Paiva e Olinda, existem 150 placas. Esse percurso é chamado “trecho de atenção”, por conta do histórico de incidentes com tubarões. Neste ano, foram registrado três casos.



Somente na Praia de Del Chifre, onde aconteceu o primeiro incidente do ano entre homem e tubarão, foram instaladas duas novas placas de alerta, que já sofreram depredação.

Placa pichada em Boa Viagem, Zona Sul do Recife (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)

Pichação, furto e depredação são as atuações mais comuns dos vândalos. Por conta disso, o Grupamento de Bombeiros Marítimo realizará um levantamento na semana que vem, com relatórios, imagens, situação e localização das placas.

Risco

Apesar das placas espalhadas pela areia, reforçando que o banho de mar é proibido no trecho da Praia de Piedade em frente à Igrejinha, 25 pessoas entraram na água e acabaram sendo retiradas por dois guarda-vidas nesta sexta-feira (21), quando se comemora o feriado de Tiradentes.

