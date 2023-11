Placas de tubarão serão renovadas e aplicativo mostrará praias seguras para banho em Pernambuco

A- A+

Com a proximidade do verão e das férias escolares, é previsível o aumento do público presente no litoral pernambucano. Para prevenir acidentes com animais marinos, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) lançou o Plano de Educação Ambiental para Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (PEAST – PE) nesta sexta-feira (10). O documento estabelece ações educativas estratégicas com foco especial na prevenção de incidentes com tubarões em áreas de risco.

Entre as principais ações do PEAST, estão: criação de espaços para educação ambiental fixos e itinerantes; criação de aplicativo para a população sobre as praias seguras e apropriadas para banho; comunicação ativa e contínua de alertas sobre condições de banhos seguros para os banhistas; placas de educação ambiental nas praias sobre ecologia marinha; ampliação da educação ambiental nas escolas; criação de cartilhas, jogos e ações com arte educadores nas praias alertando os banhistas.

Até o dia 20 de dezembro, será lançada a licitação, em formato de pregão eletrônico, para contratar a empresa que irá confeccionar as 120 placas, que serão instaladas ao longo do litoral da Região Metropolitana do Recife, mais especificamente entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, e a Praia do Farol, em Olinda.

Novas placas de aviso para áreas com risco de ataque de Tubarão em Pernambuco

A previsão é de que, se todos os prazos forem cumpridos e não houver recursos contra a escolha da empresa vencedora do pregão, as estruturas serão instaladas até o mês de fevereiro de 2024.

"O plano foi elaborado entre março e julho de 2023, com base na consolidação da Matriz de Planejamento Estratégico, construída por meio de oficinas diagnósticas participativas para potencializar os esforços de enfrentamento ao problema. Neste contexto, a educação e a comunicação ambiental se apresentam como ferramenta norteadora na prevenção e na mitigação desses impactos, promovendo o equilíbrio ecossistêmico e a integridade da vida humana", explicou a gerente geral de áreas costeiras da Semas-PE, Danise Alves.

A Matriz de Planejamento do PEAST – PE foi elaborada com base em informações fornecidas por especialistas, em oito oficinas de planejamento. O documento possui uma visão de futuro composto por um objetivo geral, cinco objetivos específicos e cinquenta ações estratégicas.

O documento lançado deve ser implementado de forma consistente, duradoura e efetiva em relação a sensibilização da sociedade quanto à segurança aquática no ambiente costeiro e oceânico de Pernambuco.

Pesquisa

A Semas-PE, por meio do Decreto Estadual nº 54.475, de 14 de março de 2023, preside o Cemit, que tem como objetivo “propor medidas que visem o monitoramento e a pesquisa sobre a presença de tubarões em determinadas áreas do litoral pernambucano, a prevenção e minimização dos incidentes envolvendo esses animais e seres humanos, inclusive o adequado trabalho de informação, orientação e educação da sociedade” (Decreto nº 26.729, de 17 de maio de 2004).



Neste sentido, o PEAST – PE corrobora com as ações estratégicas do Cemit e está em consonância o “Plano de Ação Nacional para a conservação dos Tubarões e Raias Marinhos Ameaçados de Extinção”, atendendo especialmente ao Objetivo Específico IX, que busca a “Sensibilização da sociedade acerca da problemática dos incidentes de tubarões com seres humanos” (ICMBio, 2014).

