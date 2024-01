A- A+

RÉVEILLON NO RECIFE Placas orientadoras, painel e revistas: confira a infraestrutura da Virada Recife 2024, no Polo Pina Há diversos espaços de bares e locais para alimentação

Garantindo comodidade para os recifenses, a Prefeitura do Recife montou uma mega estrutura para reforçar o conforto no “Virada Recife” para celebrar a chegada de 2024, na noite deste domingo (31), no Polo Pina, Zona Sul da capital pernambucana.

Com revista na entrada, proibição de coolers e pessoas espalhadas pela orla para ajudarem nas informações, o evento conta com diversos espaços de bares e locais para alimentação, além de reforço nos banheiros para garantir o conforto dos presentes.



Há ainda painel para que as pessoas tirem fotos se despedindo de 2023.



Além da mega estrutura, a segurança também está reforçada na noite da virada para que os recifenses curtam as primeiras horas de 2024 tranquilos.

