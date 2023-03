Placas que alertam perigo com tubarão em Piedade estão pichadas e apagadas; Cemit diz que fará troca

A- A+

A praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, onde ocorreram os dois últimos incidentes com tubarão na Região Metropolitana do Recife, está com placas de alerta danificadas. Algumas sinalizações que chamam a atenção para o risco de ocorrências com o animal estão com informações apagadas, pouco legíveis, impedindo a leitura pelos banhistas.



Entre as placas, algumas apresentam buracos e, também, pichações. Presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o coronel do Corpo de Bombeiros Robson Roberto afirmou que as placas danificadas devem ser substituídas nas próximas semanas.

Placas que alertam para incidentes com tubarão estão apagadas. Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

“Nós temos um contrato vigente para a questão de recolocação de placas. Isso já está sendo feito. A gente já conseguiu até o mês de fevereiro fazer a troca de mais de 50 placas, esse trabalho não vai parar. E nos pontos mais críticos a gente já vai fazer a substituição das placas que estão deterioradas. No decorrer da semana a gente já vai ter algumas placas trocadas, se não a totalidade, mas já vamos estar adiantados em relação a isso”, disse.

Robson Roberto, presidente CEMIT | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Segundo o coronel, a manutenção vai ser realizada desde as praias de Olinda até a Praia do Paiva, regiões que contêm aproximadamente 170 placas de alerta. “A gente tem um trabalho primeiro para identificar quais as piores, porque tem placas obviamente piores do que outras. E a gente está fazendo neste sentido, de ver as que estão em pior estado para poder fazer a substituição”, comentou.



Ainda de acordo com o coronel, cerca de 100 placas devem ser substituídas até o final do processo. Ele também fez um apelo para que a população zele pelo equipamento:

“Infelizmente por uma questão de vandalismo muitas placas são danificadas. A gente solicita também a população que deixem as placas nos locais porque é um indicativo para a população local e para o turista para que não adentrem a água em local que tem restrição para banho”.

Veja também

Política Madri quer impor mínimo de 40% de ministras no governo