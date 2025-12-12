A- A+

DIPLOMACIA Planalto avalia que retirada de sanções a Moraes é fruto de diálogo entre Lula e Trump Gleisi afirma que recuo do governo americano é uma 'derrota' da família Bolsonaro

O Palácio do Planalto avalia que a retirada pelos Estados Unidos das sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é fruto do diálogo estabelecido desde setembro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

De acordo com integrantes do governo que acompanharam as negociações, desde o começo, o brasileiro colocou ao colega americano como ponto essencial que Moraes e sua mulher, Viviane Barci de Moraes, deixassem de ser enquadrados na Lei Magnitsky.

A suspensão das sanções era considerada fundamental por Lula. Na última conversa por telefone entre os dois chefes de estado, no dia 2, o brasileiro pediu diretamente que as sanções da Magnitsky contra Moraes fossem suspensas. De acordo com auxiliares, Trump concordou e se comprometeu a revogá-las.

Nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, celebrou a decisão do presidente dos Estados Unidos e disse que a suspensão das sanções é uma derrota da família Bolsonaro.

“A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça”, postou.

