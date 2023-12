Planejamento matrimonial: prevenção contra o divórcio e redução de custos judiciais

A- A+

O casamento é uma jornada repleta de emoções, mas também necessita de planejamento para garantir a estabilidade a dois. Muitas vezes, as pessoas se entregam ao vínculo emocional, ignorando a necessidade de discutir questões fundamentais para o futuro conjunto. Ninguém caminha rumo ao altar imaginando um desfecho de separação, porém, muitos evitam abordar aspectos financeiros, responsabilidades com filhos e pressões profissionais.



Existe um silêncio preocupante quando se trata do possível término do matrimônio.



É vital compreender o custo exorbitante envolvido em um divórcio nos dias atuais, especialmente quando existem filhos e patrimônio a ser partilhado. O sistema judiciário permanece lento e quase inacessível para aqueles sem recursos para custear o processo de separação. O valor a ser pago para dissolver um casamento é proporcional ao patrimônio adquirido, o que leva muitos a optarem por não dividir seus bens por falta de recursos financeiros. Além disso, o judiciário não apenas impõe custos elevados, mas também taxas por cada procedimento realizado, tornando o custo total do divórcio praticamente inatingível, sem mencionar a demora imposta por esse processo.



Lamentavelmente, percebo hoje que o Judiciário está mais concentrado em retirar cada vez mais das partes envolvidas, sem prover recursos ou pessoal suficiente para oferecer um serviço ágil que atenda às necessidades dos envolvidos no processo. Parece que a intenção é restringir o acesso à justiça, considerando o valor das taxas judiciais atualmente pagas, que estão fora da realidade de muitos.Para piorar, muitos têm seu pedido de assistência judiciária gratuita negado, restando-lhes apenas a opção de desistir do processo.



Portanto, é essencial refletir para aqueles que pretendem casar sem considerar as consequências de um matrimônio sem um regime de bens adequado. Construir uma vida em conjunto, adquirir bens e, no momento da separação, ceder uma parcela significativa ao Estado é um fardo árduo. Num divórcio contencioso, o ônus é ainda maior, não só pelas custas elevadas, mas também pelos gastos com cada procedimento. Adicionalmente, o desgaste psicológico resultante da dissolução do casamento é imensurável, somado ao custo financeiro exorbitante.



Antes de tomar qualquer decisão, é imprescindível ponderar sobre todas as possibilidades e considerar um pacto antenupcial. Se optarem pela razão em vez da emoção, certamente teremos menos divórcios contenciosos e menos prejuízos para os cônjuges. É crucial enfatizar: o sistema judiciário está, hoje, impraticável.







