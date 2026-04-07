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Guerra Plano de 10 pontos do Irã diz que EUA deve aceitar enriquecimento de urânio e suspender sanções A república islâmica indicou através de um comunicado

O Irã afirmou nesta quarta-feira (8, data local) que seu plano de 10 pontos para pôr fim à guerra com os Estados Unidos exige que Washington aceite seu programa de enriquecimento de urânio e o levantamento de todas as sanções.

A república islâmica indicou em um comunicado, divulgado juntamente com uma lista dos 10 pontos publicada pela mídia estatal, que o plano pedirá "o controle iraniano contínuo sobre o Estreito de Ormuz, a aceitação do enriquecimento e o levantamento de todas as sanções primárias e secundárias".

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