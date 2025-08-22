Plano de aumento de impostos para bancos na Polônia derruba ações no país e em outras praças

A- A+

As ações dos bancos poloneses caíram após o Ministério das Finanças do país apresentar planos para aumentar a alíquota do imposto de renda corporativo pago pelos credores, em uma tentativa de fortalecer seu orçamento.

Papéis de instituições como PKO Bank Polski, Bank Pekao e Santander Bank Polska registraram pesadas perdas, fazendo com que o subíndice bancário de Varsóvia despencasse no pregão europeu de sexta-feira.



As ações de bancos europeus com operações na Polônia também recuaram. O alemão Commerzbank, que opera no país por meio de sua subsidiária mBank, caiu 3,77%. O austríaco Erste Group Bank recentemente concordou em adquirir uma grande participação nas operações locais do Santander e viu suas ações caírem cerca de 4%.

As ações do Banco Comercial Português - o acionista majoritário do Bank Millennium - também caíram.



O Ministério das Finanças da Polônia informou na quinta-feira que estava trabalhando em um projeto de lei para aumentar a alíquota do imposto de renda corporativo pago pelos bancos de 19% para 23%. A alíquota será fixada em 30% para 2026 e 26% para 2027, acrescentou. Essas mudanças aumentarão a receita tributária corporativa do país em cerca de 6,5 bilhões de zlotys, o equivalente a US$ 1,77 bilhão, em 2026, de acordo com a estimativa do ministério.



"No total, espera-se que as soluções propostas gerem mais de 20 bilhões de zlotys para o orçamento nos próximos dez anos, representando uma contribuição significativa do setor bancário para o financiamento das despesas do orçamento do Estado, particularmente as crescentes necessidades de segurança e saúde", afirmou.



Com base nas informações divulgadas, as mudanças propostas no regime tributário polonês afetarão o lucro líquido dos bancos poloneses em cerca de 18% em 2026 e 9% em 2027, de acordo com estimativas de analistas do Citi.



*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

