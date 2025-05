A- A+

ESTADOS UNIDOS Plano de desfile militar no aniversário de Trump inclui veículos, helicópteros e 6,6 mil soldados Data coincide com a celebração dos 250 anos do Exército, e pode ser a concretização do 'sonho' do presidente de uma parada na capital americana

O Exército dos EUA está em estágios avançados de preparação para uma parada militar nas ruas da capital americana, Washington, que envolveria dezenas de veículos, helicópteros, 6,6 mil homens e ao menos sete bandas marciais. Os planos, revelados pela agência Associated Press (AP), estão relacionados ao aniversário de 250 anos do Exército, no dia 14 de junho, dia em que o presidente Donald Trump — que sempre quis um desfile do tipo — também celebra 79 anos.

Segundo a AP, o Exército planejava marcar a data com um festival em Washington, no qual seriam exibidos equipamentos e veículos militares e haveria atividades voltadas ao público, como uma competição de escalada. Contudo, no mês passado a prefeita da capital, Muriel Bowser, disse ter sido procurada por integrantes do governo federal sobre a possibilidade de uma parada militar na cidade. Em declaração, a Casa Branca negou ter planos do tipo.





O projeto revelado pela AP conta uma história diferente: segundo os documentos, 6,3 mil homens devem marchar nas ruas, enquanto os demais 300 seriam responsáveis por tarefas de apoio. A ideia seria trazer integrantes de ao menos 11 divisões de todo o país, além de veículos de combate Stryker, um batalhão e duas companhias de tanques — em abril, Bowser havia citado a preocupação com o impacto dos tanques nas vias de Washington —, além de veículos de artilharia e infantaria.

Sete bandas do Exército se apresentariam ao longo do evento, que ainda apresentaria os paraquedistas, conhecidos como Cavaleiros Dourados, veículos e aeronaves históricos e grupos de veteranos, estudantes de colégios militares e entusiastas das Forças Armadas. Ao estilo dos Estados Unidos, tudo seria encerrado com um show de fogos.

Caso saia do papel, a parada militar seria a realização de um sonho que vem desde o primeiro mandato de Trump, e que — seja por coincidência ou por determinação oficial — pode acontecer no dia em que ele comemora seu aniversário.

Em 2017, logo depois de acompanhar a parada do Dia da Bastilha, na França, Trump começou a ventilar a possibilidade de realizar um evento semelhante na capital americana.

A ideia seria reproduzir a grandiosidade vista nas ruas de Paris, mas logo a realidade se fez sentir: dificuldades logísticas se acumularam, assim como uma conta elevada, de US$ 92 milhões. Em 2018, Trump abandonou os planos, citando os custos elevados e lançando farpas a todos os lados.

"Quando nos pediram um preço para realizar um grande desfile militar comemorativo, eles queriam um valor tão absurdamente alto que eu cancelei. Nunca deixem ninguém atrasar vocês!", tuitou Trump na ocasião.

Os planos trazidos pela AP não trazem uma estimativa de custos. Fontes do Exército dizem que a proposta não foi aprovada pela Casa Branca, e que mudanças devem ser realizadas nas próximas semanas. Oficialmente, o porta-voz do Exército, Steve Warren, afirmou à agência que não foi batido um martelo sobre o que será feito em 14 de junho.

— Queremos transformá-lo em um evento que toda a nação possa celebrar conosco — disse Dave Butler, outro representante do Exército ouvido pela AP. — Queremos que os americanos conheçam seu Exército e seus soldados. Um desfile pode fazer parte disso, e achamos que será um excelente complemento ao que já planejamos.

A Casa Branca não se pronunciou.

