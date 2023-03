Plano de saúde Bradesco pessoa física e empresarial é bom?

A- A+

Ter um plano de saúde Bradesco pessoa física ou empresarial hoje é uma prioridade, já que permite ter acesso aos cuidados básicos de saúde, o que tem impacto direto na melhor qualidade de vida.

Infelizmente, o atendimento da saúde pública ainda é precário, muitas vezes tendo que esperar meses para marcar uma consulta.

Vale ressaltar que é possível consultar um especialista para ter uma cotação do plano de saúde Bradesco com a Jorge Couri Seguros.

Portanto, se você, sua família ou empresa ainda não possui um plano de saúde, continue a leitura e confira todos os benefícios do plano de saúde Bradesco, seja para pessoa física quanto empresarial!

Por que é importante ter um plano de saúde?

Antes de mostrar o plano de saúde Bradesco pessoa física e empresarial, confira algumas vantagens de ter um plano de saúde hoje em dia:

Acesso à saúde: O plano de saúde garante acesso a uma rede de médicos, hospitais e clínicas credenciados, dessa forma, tendo um atendimento médico de qualidade. Isso é particularmente importante para pessoas que precisam de cuidados médicos regulares ou que podem precisar de tratamento médico urgente;

Redução de custos: Ao ter um plano de saúde, você pode reduzir seus custos com consultas, exames e tratamentos médicos, particularmente comparando aos preços que teria que pagar caso não tivesse um convênio;

Prevenção de doenças: Com um plano de saúde, é possível fazer exames preventivos regularmente, o que pode ajudar a detectar doenças em estágios iniciais. Por consequência, isso aumenta as chances de um tratamento bem-sucedido e reduz o risco de complicações;

Tranquilidade: Ao ter um plano de saúde, você pode se sentir mais tranquilo em relação à sua saúde e à saúde de sua família, sabendo que você tem acesso a cuidados médicos de qualidade;

Maior escolha: Com um plano de saúde, você tem a opção de escolher médicos, hospitais e clínicas, o que pode ser importante para quem prefere um atendimento mais personalizado ou que tenha necessidades específicas de saúde.

Portanto, ter um plano de saúde é chave quando se trata de ter acesso a um atendimento médico de excelência, reduzir custos, prevenir doenças, e tudo isso vai trazer mais tranquilidade e segurança.

É claro que ninguém quer ficar doente, mas imprevistos acontecem. E só em saber que você tem à disposição um atendimento imediato, isso faz total diferença!

Conheça o plano de saúde Bradesco pessoa física

Agora que você já sabe tudo o que tem a ganhar com um plano de saúde, conheça o plano de saúde Bradesco pessoa física.

Na verdade, o Bradesco não disponibiliza plano de saúde pessoa física, mas isso não significa que você não possa contratar.

Uma opção é a contratação por adesão, que ocorre por meio do vínculo com alguma associação ou sindicato de sua profissão, nesse caso, seria um plano coletivo por adesão.

Ou seja, você deve possuir vínculo empregatício com uma instituição trabalhista, como conselho de classe e sindicatos, por exemplo.

Outra possibilidade é através de uma administradora de benefícios, a qual pode fazer a ponte entre você e operadoras que trabalham com planos empresariais, dessa forma, poder contratar um plano de saúde Bradesco pessoa física.

Quais planos de saúde Bradesco empresariais?

Os planos de saúde Bradesco empresariais são divididos em 2 categorias: de 3 a 199 pessoas, e a partir de 200 pessoas.

Para grupos de 3 a 199 pessoas, os planos oferecidos são:

SPG Plano Premium;

SPG Plano Nacional Plus;

SPG Plano Nacional;

SPG Plano Nacional Flex;

SPG Plano Efetivo.

Além disso, é possível usufruir de todos os benefícios do plano de saúde Bradesco empresarial sendo MEI.

Basta ter no mínimo duas pessoas e um CNPJ ativo.

Enfim, como são muitas categorias de planos, a recomendação é consultar um corretor de sua confiança, até para entender o que é oferecido em cada um, os valores e o que é necessário para contratar.

Por exemplo, o Plano Efetivo. Mesmo apresentando os valores mais em conta, você tem acesso a atendimento médico em todo o território nacional, e ainda com a opção de reembolso.

Esse é apenas um exemplo, daí a importância de tirar todas as suas dúvidas e obter as informações a partir de quem realmente entende do assunto e possa lhe prestar toda assessoria.

Saiba mais sobre o novo modelo de coparticipação

A Bradesco Saúde adotou um novo modelo de coparticipação para planos de saúde cotados a partir de 16/01/2023.

O novo modelo apresenta um percentual único de 30% de coparticipação e novos grupos de procedimentos, cada um com limites de valor que variam de acordo com o plano contratado.

Ou seja, há a aplicação de 30% de coparticipação sobre o valor do procedimento cobrado pelo referenciado à seguradora, conforme o limite para aquele procedimento.

Vale mencionar que nem todos os procedimentos possuem coparticipação, e para saber mais quais são ou entender melhor como funciona esse novo modelo de coparticipação, a dica é tirar suas dúvidas com um consultor especializado.

Quais os valores do plano de saúde Bradesco?

Talvez uma das maiores preocupações em contratar um plano de saúde seja a questão financeira.

Por outro lado, é sempre importante considerar o custo-benefício, já que você terá acesso a médicos de referência, melhores hospitais e laboratórios.

Tabela de planos de saúde Bradesco Faixa de Idade 0 a 18:

Bradesco Saúde Efetivo Enfermaria sem coparticipacao: A partir de R$408/mês

Bradesco Saúde Efetivo Apto sem coparticipacao: A partir de R$444/mês

Bradesco Saúde Nacional Apto com coparticipação: A partir de R$624/mês

Entretanto, o mais recomendado é consultar um especialista para fazer uma simulação do plano de saúde Bradesco com a Jorge Couri Seguros. Com base no seu perfil fazemos uma pesquisa para você, o que acaba otimizando o seu tempo.

Isso porque alguns fatores devem ser levados em consideração, como por exemplo o tipo de plano, a abrangência, idade, região, Com ou em coparticipação.

Escolher um plano de saúde requer pesquisa e avaliação de uma série de fatores, a fim de encontrar o plano que tenha mais a ver com o seu perfil e suas necessidades.

O Plano de saúde Bradesco é bom?

Sim, o Plano de Saúde Bradesco é bom. O Convênio Bradesco Saúde é amplamente reconhecido como um dos melhores do país, especialmente quando se trata de uma rede credenciada completa. Isso se deve em grande parte às avaliações positivas que recebe de seus clientes, com uma nota máxima de 10,0 pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e uma pontuação geral de 7,1 pelo Reclame Aqui. Essas notas excelentes são uma prova do compromisso da Bradesco Saúde em fornecer serviços de qualidade aos seus clientes, tornando-a uma escolha popular entre aqueles que buscam a melhor cobertura de saúde disponível no mercado.

Outro diferencial é que você encontra planos para todos os tipos de perfil, desde planos mais acessíveis até opções premium.

Veja alguns motivos pelos quais vale a pena ter um plano de saúde Bradesco:

Ampla rede referenciada : você conta com os melhores hospitais, clínicas e laboratórios, além é claro profissionais de saúde altamente capacitados;

Reembolso: caso você precise recorrer a um médico ou outra questão de saúde fora da rede credenciada, o sistema de reembolso é um dos melhores;

Consultas online: opção de realizar consultas online, sejam agendadas ou imediatas.

Mas, se você ainda estiver em dúvida se realmente o plano de saúde Bradesco vai atender o que você precisa, a dica é conversar com um especialista, e com certeza, ele vai ajudá-lo a encontrar o plano mais adequado ao seu perfil, de sua família ou empresa.

Vale lembrar que todos os planos de saúde Bradesco, mesmo o mais básico, incluem todo o rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde.

Realmente, contratar um plano de saúde não é uma tarefa fácil, afinal, são muitos aspectos a serem levados em consideração.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Falso cirurgião-dentista é autuado em laboratório insalubre de prótese dentária em Jaboatão