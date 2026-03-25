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Guerra no Oriente Médio Plano dos EUA de 15 pontos para encerrar conflito foi 'transmitido ao Irã via Paquistão' Perdão poderia ser um potencial mediador no conflito atual

As propostas dos Estados Unidos para acabar com a guerra no Irã foram enviadas a Teerã por meio de mediadores paquistaneses, disseram à AFP, nesta quarta-feira (25), duas autoridades em Islamabad.

Ambos confirmaram que o plano de 15 pontos para encerrar o conflito, que começou em 28 de fevereiro, "foi enviado ao Irã via Paquistão".

O perdão poderia ser um potencial mediador no conflito atual, dadas as suas boas relações com o Irã e os Estados Unidos e os seus extensos contatos na região.

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