A- A+

Verão Plano Verão no Rio tem parceria com a Nasa, detectores de raios e super-radar; veja mudanças Prefeitura apresentou mudanças no planejamento do município para a estação que é marcada por chuvas no fim do dia e altas temperaturas

A Prefeitura do Rio apresentou as mudanças para o Plano Verão de 2023 e 2024. Entre os novos investimentos em tecnologia estão uma parceira com a National Aeronautics and Space Administration (Nasa), super-radar e detectores de raios, enchentes e granizos.

A cidade passa, também, a adotar nova nomenclatura para os estágios operacionais por níveis inspirados na Escala Richter.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, pela primeira vez, a cidade enfrentará mudanças climáticas influenciados pelo fenômeno El Niño, que pode ganhar força no período do verão, que tem início em dezembro deste ano. Isso significa que a previsão para o município é de chuvas volumosas, clima seco e quente.

"O nosso verão é muito maior que a nossa estação meteorológica. A gente percebeu uma mudança de perfil. Foi um ano de muita influência do El Niño", afirmou o prefeito.

O município afirma ter investido, desde 2021, em 166 obras de contenção de encostas, em 171 iniciativas de prevenção, em instalações de 3.500 câmeras em operação no Centro de Operações Rio (COR).

Quanto aos investimentos, segundo a prefeitura, foram de R$ 2,1 bilhões em ações de resiliência e mais de R$ 1 bilhão em programas de infraestrutura.

Sistema de detecção de raios que permite maior precisão na chega de chuvas;

Parceira com a Nasa para previsão de deslizamento e criação do Rio Flood Model para previsão de enchentes;

Investimento em teologia: implementação de novos equipamentos, de última geração. Além de centros de inovação na vanguarda do monitoramento climático;

Instalação de 25 novos sensores pluviométricos, maior videowall da América Latina, com tela de 104 metros quadrados e sala-cofre;

Super-radar, maior da America Latina, que permite ver o tamanho da nuvem e tem capacidade de prever precipitação de granizo. Em dias de chuva, ele detecta o volume de tempestades e se há formação de gelo. O aparelho ficará instalado na Serra do Medanha. As novas medidas passam a serem implementadas no próximo mês.

Remoção de resíduos

A Rio-Águas afirmou que só este ano foram mais de 500 mil toneladas de resíduos retirados de ralos da cidade. Ano passado o órgão recolheu 490 mil toneladas de resíduos. A limpeza é uma das frentes para evitar alagamentos e enchentes na cidade, em especial em períodos de alto volume de chuva, como as pancadas no fim do dia.

Veja também

MUNDO Classes C e D/E impulsionam crescimento da conectividade no país