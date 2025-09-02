A- A+

Saúde Planos de saúde têm lucro de R$ 6,3 bilhões no primeiro semestre, o maior em quatro anos Resultado líquido, que considera remuneração das aplicações financeiras das operadoras, foi a R$ 12,9 bilhões

Planos de saúde encerraram o primeiro semestre de 2025 com lucro operacional de R$ 6,3 bilhões, um aumento de 157% na comparação com o mesmo período do ano passado e o maior desde 2021.

Já o resultado líquido, que também considera a remuneração das aplicações financeiras das operadoras em meio a altas taxas de juros, alcançou R$ 12,9 bilhões, 132% acima do registrado nos primeiros seis meses de 2024.

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta terça-feira.

