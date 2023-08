A- A+

Sertão Plantação com 8.731 pés de maconha é incinerada na zona rural de Serra Talhada, no Sertão Policiais também apreenderam 41,935 kg da erva pronta para o consumo, 33,061 kg de sementes, além de uma balança de precisão

Quase nove mil pés de maconha foram incinerados em uma plantação na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Um homem que seria o responsável para produção foi preso.



De acordo com a Polícia Militar, os 8.731 pés da planta foram localizados por agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi).

No local, situado nas proximidades da Serra Vermelha, os policiais também apreenderam 41,935 kg da erva pronta para o consumo, 33,061 kg de sementes, além de uma balança de precisão.

Foto: Divulgação/PMPE

Ainda segundo a PM, um homem que seria o responsável pela produção foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Serra Talhada, para a tomada das medidas cabíveis.

