CORREDOR VERDE Plantar Juntos: projeto amplia arborização da Avenida Olinda com plantio de novas mudas Ação fará o plantio de mais de 100 árvores na via nesta terça-feira (28)

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe o plantio de novas árvores nesta terça-feira (28), a partir das 9h. A ação acontece por meio do Projeto Plantar Juntos – Corredores e Praças Verdes, que chega a sua 3ª edição.

Promovida pela Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Semapu), a via escolhida para receber a iniciativa é a Avenida Olinda, no bairro de Santa Tereza.

Ao todo, mais de 100 mudas de árvores nativas serão plantadas, como flamboyantzinho, pata-de-vaca e ipê roxo.

As espécies escolhidas foram definidas pelo seu alto valor ecológico, contribuindo para reduzir ilhas de calor, aumentar a permeabilidade do solo, atrair pássaros e polinizadores e melhorar a qualidade do ar.

Iniciado em maio, a proposta do Plantar Juntos é criar uma linha contínua de arborização que conecta o Memorial Arcoverde à Escola de Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco (EAMPE).

Escolas, jovens ambientalistas e instituições estarão reunidas para a implantação do novo corredor verde urbano.

Serviço - Plantar Juntos

Local: Avenida Olinda – ponto de encontro no Memorial Arcoverde

Data: Terça-feira, 28 de outubro

Horário: A partir das 9h

Atividade: Plantio de mais de 100 mudas nativas (flamboyantzinho, pata-de-vaca e ipês roxos)

