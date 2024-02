A- A+

SAÚDE Plantas, ervas e perfumes: conheça formas de afastar os mosquitos em casa Além do repelente, há estratégias mais naturais que podem ajudar a manter os insetos distantes

O calor e a umidade do verão trazem consigo todos os tipos de mosquitos, que aproveitam essas condições para se reproduzirem. Esses insetos voadores picam para se alimentar de sangue e, além de causar desconforto, podem ser perigosos, já que muitas vezes são vetores de doenças, como a dengue. Portanto, é importante conhecer todas as estratégias possíveis para afastar os mosquitos, além do repelente.

Em primeiro lugar, aconselha-se colocar telas e mosquiteiros em cada janela para evitar de forma eficaz e permanente a entrada deles. Além disso, é necessário ter cuidado com elementos que poderiam atraí-los, como água, frutas, comida ou lixo, guardando-os em locais herméticos.

Cinco dicas para manter os mosquitos longe de casa

Citronela

Trata-se de uma planta aromática que possui propriedades repelentes naturais de insetos. É utilizada em diferentes produtos, como inseticidas, pulseiras e fórmulas para o corpo, para realizar essa tarefa. É possível manter os mosquitos longe graças a essa planta. Muitos optam por acender lâmpadas com o extrato dessa erva, enquanto outros mantêm vasos dela próximos a janelas e portas. Também é possível adotar tecidos impregnados com seu óleo para evitar picadas.

Armadilha para mosquitos caseira

Trata-se de uma atividade manual que pode ser feita com elementos simples e deve ser colocada próxima a janelas e portas ou nos locais com maior concentração de insetos. Para fabricá-la, siga os seguintes passos:

Corte cuidadosamente uma garrafa plástica de dois litros, a uma altura de 10 centímetros abaixo da tampa.

Coloque no recipiente inferior, que é a base, uma mistura de dez colheres de água e três de açúcar.

Coloque a parte recortada de forma invertida, para que o pescoço da garrafa fique para baixo, e sele a união com fita adesiva. Os mosquitos voarão para o interior pelo açúcar do conteúdo, ficando presos.

Plantas antimosquitos

Apesar de não terem efeitos tão satisfatórios quanto a citronela, existem outras espécies da herbologia que ajudam a afastar os insetos. Algumas delas são lavanda, menta, sálvia, tomilho, manjericão, gerânio limão, arruda e cravo chinês. É aconselhável colocá-las estrategicamente perto das janelas da casa, para que seu cheiro sirva como repelente.



Vinagre de álcool

Este é um dos elementos usados tanto na gastronomia quanto na limpeza para desinfetar, desengordurar e dar brilho a superfícies. Seu cheiro forte ajuda a afastar os mosquitos, portanto, é aconselhável colocar recipientes em pontos-chave da casa, como portas e janelas, para mantê-los afastados. A solução deve ter uma parte de vinagre e uma de água, e deve ser trocada sempre que ficar turva ou acumular sujeira.

Incenso

É uma preparação de resinas naturais que exalam um aroma específico quando queimadas. Está presente em incensos, preparações ou pós. É aconselhável queimar perto de janelas e portas, pois a fumaça afasta os mosquitos. Alguns misturam outras fragrâncias, como citronela e limão, para ajudar nessa tarefa.

