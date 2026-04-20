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Plataforma chinesa nega ter criado base de dados de atores virtuais

Conteúdos criados com inteligência artificial são muito frequentes nos streamings asiáticos

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Plataforma chinesa nega ter criado base de dados de atores virtuaisPlataforma chinesa nega ter criado base de dados de atores virtuais - Foto: Wang Zhao / AFP

A equivalente chinesa da Netflix, iQIYI, negou nesta segunda-feira (20) ter criado uma base de dados com uma centena de atores para gerar artificialmente filmes e séries, após críticas do setor.

"Não estamos concedendo licenças para o uso da imagem dos atores", assegurou à AFP seu vice-presidente, Liu Wenfeng.

"Na verdade, estamos permitindo que os criadores de IA e os atores estabeleçam conexões de forma mais rápida por meio do Nadou Pro", a nova ferramenta de inteligência artificial da empresa voltada para cineastas, e garantiu que "tudo precisa ser confirmado pelo ator".

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Vários atores chineses criticaram a iniciativa nas redes sociais e afirmaram que jamais fariam parte da "base de dados de artistas".

A frase "a iQIYI enlouqueceu" esteve entre as mais comentadas na rede social Weibo.

"Se todos os atores se transformarem em inteligência artificial, que calor humano terão essas obras de literatura e arte?", escreveu um usuário.

Os conteúdos criados com inteligência artificial são muito frequentes nas plataformas chinesas.

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