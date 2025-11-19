A- A+

Plataforma de jogos Roblox implementa controles de idade para o chat Novo sistema pedirá aos usuários que tirem uma foto de seu rosto ou utilizem uma identificação para comprovar sua idade

A gigante dos jogos eletrônicos Roblox Corp anunciou que tornará obrigatório o reconhecimento facial ou a verificação de identidade para os usuários que desejam participar do chat em seus jogos.

Com a medida, a Roblox pretende impedir que menores de nove anos entrem no chat sem o consentimento de seus pais e evitar conversas online entre adultos e menores, ao categorizar os usuários em seis grupos de idade, que vão de menores de nove a maiores de 21 anos.

Os requisitos para participar dos chats serão lançados na primeira semana de dezembro na Austrália, Nova Zelândia e Holanda, antes da expansão para o resto do mundo em janeiro, informou a plataforma em um comunicado.

"A Roblox é a primeira plataforma online de jogos ou comunicações a exigir verificações faciais de idade para acessar os chats, estabelecendo o que acreditamos que será um novo padrão para esta indústria", acrescentou a empresa com sede na Califórnia.

O novo sistema pedirá aos usuários que tirem uma foto de seu rosto ou utilizem uma identificação para comprovar sua idade.

"Os controles de idade são opcionais, mas funções como o chat não estarão disponíveis a menos que a verificação de idade seja concluída", informou a Roblox, cuja plataforma permite aos jogadores criar seus próprios mundos de jogos online.

