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Evento Plataforma realiza seminário internacional sobre clima e governança da América Latina no Recife Encontro reúne mais de 40 vozes de territórios indígenas, camponeses e organizações da sociedade civil no dia 8 de abril

A Plataforma Semiáridos da América Latina, em parceria com o Centro Sabiá, realizará o seminário “América Latina desde os Territórios: clima, sistemas alimentares e governança” no dia 8 de abril, das 8h30 às 13h, na sede da ONG Habitat para a Humanidade, na Boa Vista, no Centro do Recife.

O encontro tem o objetivo de ampliar perspectivas sobre os desafios e as respostas construídas nos territórios secos diante da crise climática, com atenção aos sistemas alimentares, à autonomia territorial e às formas de governança política emergentes.

Reunindo mais de 40 vozes de territórios indígenas, camponeses, organizações da sociedade civil, governos subnacionais, redes e iniciativas comprometidas com a construção de saídas concretas para um mundo em crise, a iniciativa propõe dois painéis de conversa.

Entre as organizações confirmadas estão a FUNDAPAZ, Organização Nacional para o Desenvolvimento (Funde), Isla Urbana, Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora (CETRA), Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde (ADESSU) Baixa Verde, Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades (PATAC) e Conselho Indígena Tremembé.

Com o tema “Sistemas alimentares e crise climática”, o primeiro painel pretende refletir sobre como oss sistemas alimentares vêm sendo afetados pela crise climática.



Além disso, o momento pretende discutir sobre como as comunidades indígenas, camponesas e organizações locais têm sustentado resiliência e respostas concretas, enraizadas na vida e na história desses lugares.

A proposta visa desenhar um mapa vivo das experiências, identificando convergências, ameaças, riscos e aprendizagens comuns entre países como México, Brasil, Argentina e Colômbia.

Já o painel “Autonomia territorial, incidência e governança” tem o intuito de discutir como se fortalecem as capacidades políticas e os arranjos de governança em contextos marcados por instabilidade, desigualdade, conflitos e emergência climática.

Para Carlos Magno Morais, coordenador do Centro Sabiá e membro da mesa de governança da Plataforma Semiáridos América Latina, o encontro tem um papel estratégico não apenas pelo que mobiliza no presente, mas também pelo que projeta para o futuro.

“Ele nos prepara para a Caatinga Climate Week, que acontecerá em julho, em Caruaru, e que vem se consolidando como um espaço fundamental para posicionar a Caatinga no centro do debate climático global. Mas, antes disso, Recife cumpre aqui uma função essencial: a de escuta das vozes dos semiáridos da América Latina, que historicamente foram tratadas como zonas de sacrifício, mas que hoje se afirmam como territórios de soluções”, pontua.

Ainda segundo Carlos, ao olhar para os sistemas alimentares e para a governança territorial, estamos, na verdade, olhando para onde já existem respostas concretas à crise climática e procurando possíveis caminhos para adaptação.

“Estudos internacionais já indicam que milhões de pessoas na América Latina poderão ser forçadas a migrar até 2050 por conta das mudanças climáticas, cenário que tende a se agravar na ausência de políticas públicas consistentes ou quando caminham na direção contrária. Por isso, mais do que um espaço de debate, este é um espaço de afirmação: a adaptação climática passa necessariamente pelos territórios, pela valorização dos seus conhecimentos e pela construção de políticas que estejam à altura dos desafios já postos”, finaliza.

Sobre

A Plataforma Semiáridos é uma articulação com mais de quinze organizações sociais espalhadas por dez países que possuem regiões semiáridas que conectam países e povos da América Latina.

O movimento foi criado com objetivo de revelar e sistematizar as experiências vinculadas à utilização e à gestão dos territórios nas regiões, fortalecer a sociedade civil, gerar propostas e incidir nas políticas públicas.

Além disso, a plataforma busca atender os desafios das organizações indígenas e camponesas, em relação ao acesso, uso e gestão da terra, ao território e aos recursos naturais.

Serviço

Seminário “América Latina desde os Territórios: clima, sistemas alimentares e governança”

Data: 8 de abril (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 13h

Local: R. São Gonçalo, 118 - Boa Vista, Recife - PE

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