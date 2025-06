A- A+

Inclusão Plataforma Recife sem Preconceitos lança novidades para tornar processo mais acessível Com novas atualizações, as denúncias realizadas contra a LGBTfobia serão mais inclusivas e intuitivas

A plataforma Recife sem Preconceitos recebeu novidades para tornar o processo de denúncias contra a LGBTfobia mais inclusivo e acessível.

Disponível no aplicativo ou no site do Conecta Recife, a iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

A ação celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, comemorado anualmente no dia 28 de junho.

Algumas atualizações importantes foram realizadas como a inclusão de campos adicionais que permitem informar a condição de pessoa intersexo e a autoidentificação racial, promovendo uma abordagem mais detalhada e respeitosa às diversas identidades.

Além disso, as categorias de “Identidade de gênero” e “Orientação sexual” foram revisadas, passando a contar com classificações mais precisas e representativas.

O site também ganhou um novo endereço para facilitar o acesso do público à plataforma.

“A nossa proposta é facilitar o acesso à plataforma, promover inclusão social, combater a discriminação e estimular as pessoas a denunciarem os casos de LGBTfobia. Estamos trabalhando para tornar o Recife a capital da inclusão”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Outra melhoria será a possibilidade de selecionar múltiplos tipos de violência em uma mesma denúncia, com a opção de detalhar ocorrências não listadas por meio da categoria “Outros”.

Para facilitar o preenchimento, foram incluídas descrições autoexplicativas sobre diferentes tipos de violência sofridos pela população LGBTI+.

Após o envio do relato, a pessoa denunciante recebe um protocolo por WhatsApp e e-mail e pode acompanhar o andamento do caso diretamente na plataforma.

Inclusão

O curso Impulsiona LGBTI+ Mídias Sociais para Empreendedores LGBTI+ será oferecido no Centro de Referência e Cidadania LGBTI+ do Recife, localizado na Rua dos Médicis, nº 86, na Boa Vista, área central da cidade. O treinamento vai beneficiar 20 pessoas LGBTI+.

O Centro de Referência e Cidadania LGBTI+ do Recife fica na Boa Vista, na área central da capital pernambucana. Foto: Hélia Scheppa / Prefeitura do Recife

A capacitação acontecerá entre os dias 30 de junho e 23 de julho, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h. Cada participante receberá um certificado de conclusão ao final do curso.



