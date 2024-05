Plataforma oficial de voluntariado, Transforma Brasil arrecada mais de R$ 1 milhão para o RS

A- A+

A plataforma Transforma Brasil se tornou, nesta sexta-feira (17), o meio oficial de voluntariado oficial para pessoas vulneráveis do Rio Grande do Sul. Na noite desta mesma sexta, a plataforma anunciou a arrecadação de mais de R$ 1,1 milhão.

Além disso, mais de 60 toneladas de doações já foram recolhidas e enviadas para o Rio Grande do Sul pela plataforma.

Segundo a Transforma Brasil, foram recebidos ainda cinco voos humanitários para levar voluntários e doações para o estado que está sofrendo com a catástrofe climática.

Plataforma Transforma Brasil vira centro que liga doações e voluntários no Brasil

A plataforma não apenas facilitará o acesso a vagas de voluntariado, mas também coordenará os esforços dos voluntários, priorizando áreas de atuação e oferecendo treinamento para garantir respostas mais ágeis e eficazes às necessidades da comunidade.



A parceria foi firmada pela manhã através de termo de cooperação com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.



Segundo Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, essa parceria estratégica com o Governo do Estado reforça o compromisso mútuo de promover e apoiar o voluntariado no Rio Grande do Sul.



"Nossa parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul marca um passo significativo em direção a uma sociedade mais engajada e solidária," afirmou Fábio Silva. "Estamos comprometidos em capacitar os cidadãos do Rio Grande do Sul a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, e o Transforma Brasil será a ferramenta essencial para alcançar esse objetivo," completou.

