Plataformas para reforço escolar

Em todas as etapas da vida acadêmica é comum que os alunos tenham dificuldades em alguns assuntos, seja um tópico específico ou em uma disciplina no geral, é importante buscar ajuda para lidar com esses problemas antes que eles se tornem mais sérios e afetem o desempenho a longo prazo.

Atualmente é possível encontrar plataformas na internet que oferecem serviços 100% online para que pais e estudantes encontrem soluções para dificuldades de aprendizado, porém a grande oferta acaba tornando difícil encontrar as melhores opções para as necessidades específicas de cada um.

Melhores plataformas para melhorar o desempenho acadêmico

Quando se trata de educação é natural que as pessoas sempre busquem as melhores alternativas para a sua necessidade, tendo em isso em mente é importante avaliar as opções disponíveis no mercado, afinal não faz sentido perder tempo e dinheiro com conteúdos de qualidade inferior.

Com o objetivo de analisar algumas das principais opções para reforço escolar em nível fundamental, médio e superior, a seguir vamos discutir as principais características de 3 sites que oferecem serviços relevantes no assunto.

Study Bay

O My StudyBay é uma plataforma 100% online, tendo como seu público alvo principal os estudantes universitários, nela é possível a contratação de especialistas em uma grande variedade de assuntos que disponibilizam serviços como revisão de texto e formatação em atividades de disciplinas relevantes a sua área de especialização.

O site é uma boa opção para estudantes que estão tendo dificuldades com tarefas da universidade, especialmente aquelas relacionadas a escrita de trabalhos, como relatórios de estágio, projetos de pesquisa, artigos acadêmicos e TCC. Muitas pessoas chegam nessas etapas da vida acadêmica sem um preparo adequado de escrita, o que acaba prejudicando os seus resultados, por isso esses tipos de serviços podem ajudar.

Além da possibilidade de contratação de especialistas para auxiliar no aprimoramento da escrita acadêmica, o site também disponibiliza um blog com diversos conteúdos gratuitos com dicas e informações essenciais sobre assuntos como fazer a escolha de tema do TCC, a estrutura padrão de trabalhos acadêmicos e como melhorar sua escrita.

Khan Academy

A Khan Academy é uma plataforma totalmente gratuita com recursos para aprendizado em todas as idades. O site conta com vídeo-aulas, textos e exercícios em diversos assuntos como matemática, português e ciência. Podendo ser utilizado pelos próprios estudantes, assim como professores e pais ou responsáveis.

O principal ponto positivo da plataforma é a grande quantidade de conteúdos disponibilizados de forma gratuita, especialmente na área de matemática. No site é possível estudar desde matemática básica até estatística e cálculo, sendo uma boa opção para todos os níveis de ensino.

Em outras áreas de conhecimento como ciência da computação, por exemplo, o conteúdo disponível é mais limitado e serve mais como uma introdução ao assunto do que como uma ferramenta para ser utilizada a longo prazo. Além disso, a plataforma não oferece um acompanhamento personalizado, o que pode fazer falta no caso de estudantes com maiores dificuldades em algum assunto.

Monitorias Reforço Escolar

O Monitorias Reforço Escolar é um site com a proposta de oferecer aulas particulares para alunos do ensino fundamental e médio. Apesar de o foco ser para alunos do ensino regular, a plataforma não limita a contratação de serviços a crianças e adolescentes, podendo ser uma opção para adultos que precisam revisar algum tópico antes de começar um novo curso ou prestar alguma prova também.

Um ponto negativo em relação a plataforma é que o seu foco de comunicação é em pais ou responsáveis de crianças e adolescentes, o que pode tornar o uso um pouco desagradável para alguém que deseje contratar um professor particular para si mesmo.

O site oferece uma aula experimental gratuita e promete que será feita uma análise das necessidades do estudante para então gerar um plano de aprendizado. As aulas são 100% online e os horários são flexíveis para se adequar à rotina do estudante, além disso, também é oferecido um relatório de desempenho para acompanhar o seu progresso.

